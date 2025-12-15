Kelemen Hunor: „Nici eu nu am încredere în sistemul de justiție”. Ce spune despre implicarea politicului

Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, la Digi24, că nici el nu are încredere în sistemul de justiție, însă doar o parte din problemele acestuia pot fi rezolvate pe cale legislativă. Pe de altă parte, Kelemen a negat acuzațiile venite din mediul magistraților, după care ar avea loc o campanie a mediului politic împotriva corpului magistraților.

„Oamenii nu au încredere în justiţie. Nici eu nu am încredere în justiţie. Am încredere în judecători şi în procurori, că sunt şi oameni minunaţi acolo, dar în sistem nici eu nu am încredere. Nu de azi, nu de ieri, de 20 de ani (…) Sigur, eu nu o să fiu de acord să ne întoarcem acolo de unde am plecat”, a spus Kelemen Hunor când a fost invitat să comenteze scandalul din justiție.

El și-a justificat afirmația prin existența protocoalelor dintre serviciile de informații și instituții din sistemul judiciar care au fost în vigoare timp de mai mulți ani.

„Acolo nu vreau să ne întoarcem. De aceea trebuie regăsit acel echilibru prin care oamenii recapătă încrederea în justiție”, a spus președintele UDMR.

El a apreciat că Parlamentul poate regla prevederile legale privind prescripția unor fapte, însă alte chestiuni care au ieșit la iveală în ultimele zile ar trebui reglate tot din interiorul sistemului. El a menționat în mod special numărul insuficient de magistrați.

„Să nu chemaţi oamenii politici să rezolve problemele care nu necesită modificări de lege, fiindcă asta ar însemna o ingerinţă politică în treburile de organizare şi de administrare”, crede liderul Uniunii.

Referindu-se la reprezentanții sistemului judiciar care au acuzat că politicienii vor să se implice în acest sistem, Kelemen a spus: „Asta-i chiar o prostie. Politicul chiar nu are o campanie. Ce, că vrea să regleze problema pensiilor? Politicul s-a retras, nu există nicio o campanie a politicului împotriva justiției.”

Kelemen Hunor a amintit că proiectul de reglementare a pensiilor speciale a fost criticat atât de magistrați care susțin actuala conducere a ÎCCJ și CSM, precum și de magistrații care sunt critici la adresa conducerii.