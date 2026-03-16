O țară africană și-a trimis ministrul de Externe la Moscova și susține că Rusia i-a acceptat solicitarea legată de războiul din Ucraina

Kenya a anunțat luni, în timpul unei vizite a șefului diplomației sale la Moscova, că a convenit cu Rusia ca cetățenii kenyeni să nu mai fie recrutați pentru a lupta în războiul din Ucraina, după ce amploarea recrutărilor rusești a stârnit indignare în unele țări africane, scrie Reuters.

Kenya afirmă că peste 1.000 de kenieni au fost recrutați ca să lupte în război, atrași de salarii lunare de câteva mii de dolari și de bonusuri de peste 6.000 de dolari pentru soldații pe bază de contract.

După întâlnirea cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la Moscova, omologul său kenyan, Musalia Mudavadi, a lăudat relația cu Moscova, inclusiv recunoașterea de către Uniunea Sovietică a independenței Kenyei față de Marea Britanie în 1963.

În ceea ce îi privește pe kenyenii care luptă în ceea ce Kremlinul numește „operațiunea militară specială” din Ucraina, Mudavadi a declarat că s-a ajuns la un acord prin care kenyenilor nu li se va mai permite să se înroleze pentru a participa în conflict.

„Excelența Sa a discutat cu noi despre bunăstarea kenyenilor aflați în Rusia și, mai precis, a celor implicați în operațiunea specială”, a spus Mudavadi, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Lavrov.

„Și vreau să clarific faptul că am convenit acum ca kenyenii să nu mai fie înrolați prin intermediul Ministerului Apărării (rus) – aceștia nu vor mai fi eligibili pentru înrolare”, a spus el. „Nu vor mai avea loc înrolări”, a punctat șeful diplomației din Kenya.

El a adăugat că serviciile consulare vor fi organizate prin canalele diplomatice corespunzătoare pentru acei kenyeni care s-au înrolat deja și au nevoie de asistență.

Lavrov a afirmat că cetățenii kenyeni au semnat voluntar contracte pentru a lupta alături de armata rusă.

Nu este clar exact câți africani au plecat să lupte în Ucraina, dar Kievul susține că peste 1.700 de africani luptă de partea Rusiei. Ministerul rus al Apărării nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Legături economice

Înainte de vizita lui la Moscova, Mudavadi a declarat pentru Reuters că speră să oprească înrolarea kenyenilor pentru ca aceștia să ia parte în războiul din Ucraina.

„Vrem ca kenyenii să fie opriți – nu ar trebui să fie înrolați deloc”, a spus Mudavadi. „Primim o presiune mare din partea unor familii afectate care acum își adună mai mult curaj pentru a ieși în față și a vorbi despre această problemă.”

Un raport al serviciilor de informații kenyene prezentat parlamentarilor în februarie arăta că peste 1.000 de kenieni au fost recrutați să lupte de partea Rusiei în războiul din Ucraina, de cinci ori mai mulți decât estimaseră anterior autoritățile.

Politicienii kenyeni au descris ceea ce ei numesc o rețea de funcționari publici corupți care au colaborat cu rețele de trafic de persoane pentru recrutarea de cetățeni kenyeni care să lupte pentru Rusia în Ucraina.

Mudavadi a afirmat că Rusia și Kenya ar putea intensifica cooperarea în domeniul energiei, turismului și agriculturii.

„Nu dorim sub nicio formă ca parteneriatul nostru cu Rusia să fie definit exclusiv prin prisma agendei operațiunii speciale (din Ucraina)”, a spus el. „Relația dintre Kenya și Rusia este mult mai amplă decât atât.”