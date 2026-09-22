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Actualitate

Kievul îl acuză pe Péter Magyar de „orbanism”. Conflict între Ucraina și Ungaria, pornit de la summitul la care a participat și Nicușor Dan

Adrian Cochino
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„Suntem surprinși de declarațiile inutil de conflictuale ale prim-ministrului maghiar la adresa Ucrainei”, a spus Kievul, luni.

Decizia Ungariei a de a refuza participarea la summitul „Carpathian 8”, organizat de Ucraina, a generat disensiuni și un schimb de cuvinte neplăcute între cele două țări.

Președintele Volodimir Zelenski a găzduit în weekend primul summit „Carpathian 8” în regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina, un nou forum menit să consolideze cooperarea economică în regiune.

La summit au participat prim-ministrul polonez Donald Tusk, președintele român Nicușor Dan, președintele sârb Aleksandar Vučić, precum și reprezentanți din Cehia, Austria și Slovacia.

Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei a declarat pentru Telex că Ungaria a fost reprezentată de șeful Ambasadei Ungariei la Kiev .

Ungaria „a avut un motiv întemeiat să nu participe”

Reprezentantul maghiar nu a apărut însă în fotografia de grup și nu a participat la discursurile de deschidere sau la dezbaterile din cadrul panelurilor, potrivit unui jurnalist al publicației „Kyiv Independent” care a relatat de la summit.

În cadrul unui discurs ținut în fața parlamentului ungar, premierul Peter Magyar a afirmat că „a avut un motiv întemeiat să nu participe”.

„Este suficient faptul că eu sunt prim-ministrul Ungariei, iar dacă eu nu știu despre acest lucru, atunci credeți-mă, Ungaria nu participă la acest (forum)”, a declarat Magyar. „Dacă Ungaria va participa vreodată la acest eveniment, vom anunța asta”, a adăugat el.

Ucraina: „Politicile de obstrucționism și izolaționism continuă după Orbán”

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a răspuns tot luni că Ucraina a fost surprinsă de ceea ce el a numit respingerea conflictuală de către Ungaria a Inițiativei de Integrare a Carpaților.

El a adăugat că recentele declarații ale Budapestei sugerează că „politicile de obstrucționism și izolaționism” ale lui Viktor Orbán continuă chiar și în absența sa.

„Orbanismul nu a adus nimic bun, nici Ungariei, nici regiunii în ansamblu, în trecut – și nu va aduce nimic bun nimănui nici în viitor”, a spus el.

Relațiile dintre Ucraina și vecinul său din UE, Ungaria, au cunoscut un parțial dezgheț după ce Magyar a preluat funcția în luna mai, înlocuindu-l pe fostul prim-ministru Viktor Orbán, favorabil Kremlinului.

Deși Magyar a exclus acordarea de ajutor militar Ucrainei sau accelerarea procesului de aderare a Kievului la UE, el și-a manifestat interesul pentru restabilirea legăturilor bilaterale și pentru dezvoltarea unei relații mai constructive cu Ucraina.

O întâlnire Magyar-Zelenski se lasă așteptată

Cu toate acestea, relațiile continuă să se confrunte cu obstacole, întrucât Budapesta și-a reînnoit blocajul asupra negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, invocând drepturile minorității maghiare din Ucraina.

O posibilă întâlnire între Zelenski și Magyar, menită să deschidă un nou capitol în relațiile dintre cele două părți, a fost vehiculată încă din primăvară, dar până în prezent nu a fost stabilită nicio dată.

„Președintele este pregătit să se întâlnească; partea domnului Magyar este cea care continuă să pună bețe în roate”, a declarat jurnaliștilor consilierul lui Zelenski, Dmitro Litvin, adăugând că Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei se află în contact cu partea maghiară.

Un acord Mol-Naftogaz cu scandal

Un nou motiv de disensiuni a apărut pe tema energiei.

Sâmbătă, compania energetică de stat a Ucrainei, Naftogaz, a anunțat un acord cu compania maghiară MOL, pentru construirea unor instalații de stocare a petrolului pe teritoriul Ungariei, menite să protejeze aprovizionarea împotriva unor posibile atacuri rusești.

Acordul a fost criticat ca reprezentând o amenințare la adresa securității de către partidul Fidesz al lui Orbán și a stârnit o reacție vehementă din partea lui Magyar.

„Sub guvernul meu, nu se va construi niciun astfel de depozit la granița maghiaro-ucraineană sau în orice alt loc”, a declarat luni prim-ministrul.

De asemenea, el a avertizat compania MOL să consulte guvernul înainte de a încheia astfel de acorduri, subliniind că statul maghiar deține o participație de 25% în cadrul companiei.

„Practica MOL este complet inacceptabilă; de acum înainte, mă aștept ca societatea să trateze statul maghiar ca pe un acționar cu o participație de 25%. Vom vedea care vor fi consecințele acestui lucru”, a spus el.

Sibiha a reacționat și pe acest subiect. Ministrul de externe a afirmat că astfel de declarații „pun sub semnul întrebării cooperarea directă, pragmatică și reciproc avantajoasă dintre companiile energetice ucrainene și maghiare, convenită printr-un memorandum bilateral”.

Sibiha a subliniat că, ori de câte ori politica se amestecă în afacerile pragmatice, „nu iese nimic bun din asta”.