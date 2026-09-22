Kievul îl acuză pe Péter Magyar de „orbanism”. Conflict între Ucraina și Ungaria, pornit de la summitul la care a participat și Nicușor Dan

„Suntem surprinși de declarațiile inutil de conflictuale ale prim-ministrului maghiar la adresa Ucrainei”, a spus Kievul, luni.

Decizia Ungariei a de a refuza participarea la summitul „Carpathian 8”, organizat de Ucraina, a generat disensiuni și un schimb de cuvinte neplăcute între cele două țări.

Președintele Volodimir Zelenski a găzduit în weekend primul summit „Carpathian 8” în regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina, un nou forum menit să consolideze cooperarea economică în regiune.

La summit au participat prim-ministrul polonez Donald Tusk, președintele român Nicușor Dan, președintele sârb Aleksandar Vučić, precum și reprezentanți din Cehia, Austria și Slovacia.

Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei a declarat pentru Telex că Ungaria a fost reprezentată de șeful Ambasadei Ungariei la Kiev .

Ungaria „a avut un motiv întemeiat să nu participe”

Reprezentantul maghiar nu a apărut însă în fotografia de grup și nu a participat la discursurile de deschidere sau la dezbaterile din cadrul panelurilor, potrivit unui jurnalist al publicației „Kyiv Independent” care a relatat de la summit.

În cadrul unui discurs ținut în fața parlamentului ungar, premierul Peter Magyar a afirmat că „a avut un motiv întemeiat să nu participe”.

„Este suficient faptul că eu sunt prim-ministrul Ungariei, iar dacă eu nu știu despre acest lucru, atunci credeți-mă, Ungaria nu participă la acest (forum)”, a declarat Magyar. „Dacă Ungaria va participa vreodată la acest eveniment, vom anunța asta”, a adăugat el.

Ucraina: „Politicile de obstrucționism și izolaționism continuă după Orbán”

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a răspuns tot luni că Ucraina a fost surprinsă de ceea ce el a numit respingerea conflictuală de către Ungaria a Inițiativei de Integrare a Carpaților.

El a adăugat că recentele declarații ale Budapestei sugerează că „politicile de obstrucționism și izolaționism” ale lui Viktor Orbán continuă chiar și în absența sa.

We are surprised by the Hungarian Prime Minister’s unnecessarily confrontational statements toward Ukraine.



The Carpathian Integration Initiative is aimed at the development of our entire region, contributing to prosperity, interconnectivity, and mutually beneficial projects… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 21, 2026

„Orbanismul nu a adus nimic bun, nici Ungariei, nici regiunii în ansamblu, în trecut – și nu va aduce nimic bun nimănui nici în viitor”, a spus el.

Relațiile dintre Ucraina și vecinul său din UE, Ungaria, au cunoscut un parțial dezgheț după ce Magyar a preluat funcția în luna mai, înlocuindu-l pe fostul prim-ministru Viktor Orbán, favorabil Kremlinului.

Deși Magyar a exclus acordarea de ajutor militar Ucrainei sau accelerarea procesului de aderare a Kievului la UE, el și-a manifestat interesul pentru restabilirea legăturilor bilaterale și pentru dezvoltarea unei relații mai constructive cu Ucraina.

O întâlnire Magyar-Zelenski se lasă așteptată

Cu toate acestea, relațiile continuă să se confrunte cu obstacole, întrucât Budapesta și-a reînnoit blocajul asupra negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, invocând drepturile minorității maghiare din Ucraina.

O posibilă întâlnire între Zelenski și Magyar, menită să deschidă un nou capitol în relațiile dintre cele două părți, a fost vehiculată încă din primăvară, dar până în prezent nu a fost stabilită nicio dată.

„Președintele este pregătit să se întâlnească; partea domnului Magyar este cea care continuă să pună bețe în roate”, a declarat jurnaliștilor consilierul lui Zelenski, Dmitro Litvin, adăugând că Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei se află în contact cu partea maghiară.

Un acord Mol-Naftogaz cu scandal

Un nou motiv de disensiuni a apărut pe tema energiei.

Sâmbătă, compania energetică de stat a Ucrainei, Naftogaz, a anunțat un acord cu compania maghiară MOL, pentru construirea unor instalații de stocare a petrolului pe teritoriul Ungariei, menite să protejeze aprovizionarea împotriva unor posibile atacuri rusești.

Acordul a fost criticat ca reprezentând o amenințare la adresa securității de către partidul Fidesz al lui Orbán și a stârnit o reacție vehementă din partea lui Magyar.

„Sub guvernul meu, nu se va construi niciun astfel de depozit la granița maghiaro-ucraineană sau în orice alt loc”, a declarat luni prim-ministrul.

De asemenea, el a avertizat compania MOL să consulte guvernul înainte de a încheia astfel de acorduri, subliniind că statul maghiar deține o participație de 25% în cadrul companiei.

„Practica MOL este complet inacceptabilă; de acum înainte, mă aștept ca societatea să trateze statul maghiar ca pe un acționar cu o participație de 25%. Vom vedea care vor fi consecințele acestui lucru”, a spus el.

Sibiha a reacționat și pe acest subiect. Ministrul de externe a afirmat că astfel de declarații „pun sub semnul întrebării cooperarea directă, pragmatică și reciproc avantajoasă dintre companiile energetice ucrainene și maghiare, convenită printr-un memorandum bilateral”.

Sibiha a subliniat că, ori de câte ori politica se amestecă în afacerile pragmatice, „nu iese nimic bun din asta”.