Kievul și regiunea din jur, lovite dur peste noapte: „Unul dintre cele mai tragice atacuri de până acum”

Atacurile aeriene rusești din timpul nopții au provocat cel puțin 15 morți la Kiev și în împrejurimile sale și au incendiat depozite, au anunțat autoritățile locale miercuri dimineață, după ce un jurnalist al AFP a auzit aproximativ zece explozii puternice în jurul orei 00:00.

Puțin peste cinci ore mai târziu, un fum dens se ridica încă deasupra capitalei, iar în aer se simțea un miros de ars, potrivit unei jurnaliste France Presse.

Forțele aeriene au semnalat în timpul nopții apropierea mai multor rachete balistice.

În afara orașului Kiev, „paisprezece persoane au fost ucise și 27 rănite în timpul atacului nocturn al inamicului”, au scris serviciile de urgență ucrainene pe Telegram.

Mai devreme, administrația militară a orașului Kiev a spus, de asemenea, că o femeie și-a pierdut viața în capitală.

„Regiunea Kiev a suferit din nou în această noapte unul dintre cele mai tragice atacuri inamice pe care le-a cunoscut până în prezent”, a afirmat șeful administrației militare regionale, Timour Tkatchenko.

Autoritățile au evluat urmările atacului în „peste șapte locuri” din Kiev, în cartierele Golosiivsky, Desniansky, Obolonsky și Sviatoshynsky.

„Au izbucnit incendii în depozite, afectând o zonă extinsă”, a raportat administrația militară, adăugând că „infrastructura rezidențială” a fost, de asemenea, avariată.

„În districtul Golosiivsky, două persoane rănite au fost scoase din dărâmăturile unui depozit care a fost distrus”, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, pe Telegram.

Potrivit serviciilor de urgență ucrainene, armata rusă a folosit drone și rachete balistice.

Atacul a provocat în regiune incendii la depozite și alte obiective logistice.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că a lovit centre de transport, logistică și distribuție din Kiev și din regiunea sa, implicate, potrivit Moscovei, în „depozitarea și livrarea diverselor arme și echipamente militare, precum și în producția și distribuția” de drone, conform unui comunicat difuzat pe Telegram.