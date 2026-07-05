Kim Jong Un a supervizat lansarea unei rachete de pe un distrugător. Un pas către dotarea marinei cu armament nuclear

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat lansarea unei rachete de croazieră de pe nava de război Kang Kon, avariată în timpul unei lansări eşuate anul trecut, a afirmat duminică agenţia de stat KCNA, în contextul planurilor autorităţilor de a dota marina cu armament nuclear, informează EFE, preluată de Agerpres.

Testele au avut loc vineri şi au inclus lansarea unei rachete „strategice” de croazieră de pe distrugătorul de 5.000 de tone, verificări ale tunurilor şi mitralierelor de la bord, precum şi ale sistemelor de război electronic.

Kim Jong Un a făcut apel la „a continua în mod accelerat şi energic” expansiunea şi menţinerea „unei descurajări militare de încredere şi a capacităţilor de luptă” şi a ordonat ca Kang Kon să intre în serviciul activ al marinei nord-coreene în mai puţin de două luni.

Distrugătorul, botezat astfel în onoarea primului şef al Statului Major al armatei populare nord-coreene, a fost avariat într-o lansare eşuată în luna mai 2025 şi a trebuit să fie reparat, un incident care a generat critici din partea liderului nord-coreean şi mai multe arestări.

Kim Jong Un a supervizat lansarea rachetei Foto: KCNA via KNS / AP / Profimedia

Aceste ultime teste au loc la puţin mai mult de o săptămână după ce liderul nord-coreean a declarat că ţara sa plănuieşte să construiască anual cel puţin două nave de război de 5.000 de tone sau mai mult şi să le echipeze cu armament nuclear în timpul ceremoniei de punere în funcţiune a distrugătorului Choe Hyon.

Coreea de Nord a reafirmat recent dezvoltarea arsenalului său nuclear ca răspuns la ceea ce a numit „folosirea nediscriminată a forţei” de către Statele Unite, precum şi din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Coreea de Nord a reiterat că nu va negocia cu Washingtonul sau Seulul dacă se insistă asupra denuclearizării, un subiect pe care regimul de la Phenian nu l-a inclus în rezultatele anunţate public în timpul vizitei preşedintelui chinez Xi Jinping în capitala nord-coreeană, la începutul lunii iunie.