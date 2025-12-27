Kim Jong Un, mesaj pentru Vladimir Putin de Anul Nou: Alianța Phenian-Moscova, consolidată „împărtășind sânge, viață și moarte în aceeași tranșee”

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a subliniat sâmbătă modul în care țara sa și Rusia au împărtășit „sânge, viață și moarte” în războiul din Ucraina, într-un mesaj trimis președintelui Vladimir Putin cu ocazia Anului Nou, potrivit AFP.

Phenianul a trimis mii de trupe să lupte pentru Rusia în războiul dezlănțuit împotriva Ucrainei, potrivit serviciilor de informații din Occident și Coreea de Sud.

În mesajul către Putin, conform agenției de știri de stat KCNA, Kim a declarat că 2025 a fost un „an cu adevărat semnificativ” pentru alianța bilaterală, care a fost consolidată „împărtășind sânge, viață și moarte în aceeași tranșee”.

Coreea de Nord a confirmat abia în aprilie că a desfășurat trupe pentru a sprijini campania militară a Rusiei împotriva Ucrainei și că soldați de-ai săi au fost uciși în luptă.

În această lună, Phenianul a recunoscut că a trimis trupe pentru operațiuni de deminare în regiunea Kursk a Rusiei în august 2025.

Cel puțin nouă soldați dintr-un regiment de geniu au fost uciși în timpul desfășurării de 120 de zile, a declarat Kim într-un discurs din 12 decembrie care a marcat întoarcerea unității acasă.

Kim i-a transmis lui Putin urările de Anul Nou la o zi după ce a ordonat oficialilor să intensifice producția de rachete.

Phenianul a întețit testarea de rachete în ultimii ani, iar analiștii susțin că două dintre obiective sunt îmbunătățirea capacităților ofensive de precizie și testarea armelor înainte de a le exporta în Rusia.

Pe lângă că a trimis trupe să lupte pentru Rusia, Phenianul a furnizat și obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.

În schimb, potrivit analiștilor, Rusia trimite Coreei de Nord ajutor financiar, tehnologie militară și provizii alimentare și energetice.