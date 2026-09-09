Klarwin lansează în România G-DEPLOY. Noua platformă Gutermann asigură planificarea inteligentă a rețelei de senzori pentru detectarea pierderilor de apă

Klarwin a lansat în România G-DEPLOY, noua platformă dezvoltată de Gutermann pentru planificarea amplasării echipamentelor de detectare a pierderilor de apă. Soluția permite operatorilor să stabilească, înaintea intervenției în teren, unde trebuie instalați senzorii, câte echipamente sunt necesare și ce grad de acoperire a rețelei poate fi obținut.

Lansarea a avut loc miercuri, 9 septembrie, în cadrul ExpoApa 2026, la standul Klarwin din Pavilionul B2 al ROMEXPO, și a inclus o demonstrație a platformei și o discuție despre rolul tehnologiei și al planificării bazate pe date în programele de reducere a pierderilor de apă. La eveniment au luat cuvântul reprezentanți Klarwin, Gutermann și ai Asociației Române a Apei, în prezența de reprezentanților mai multor operatori ai rețelelor de apă potabilă.

Reducerea pierderilor de apă rămâne una dintre provocările majore pentru operatorii din România, care gestionează rețele extinse, cu grade diferite de modernizare, în condițiile în care echipamentele, investițiile și resursele disponibile trebuie utilizate cât mai eficient. În acest context, amplasarea senzorilor devine o etapă esențială pentru gradul de acoperire care poate fi obținut și pentru eficiența programelor de monitorizare.

G-DEPLOY (Gutermann Deployment Planning System) utilizează datele despre rețeaua de conducte și punctele disponibile pentru instalare, precum vane, hidranți și alte fitinguri, pentru a genera o recomandare preliminară de amplasare a senzorilor. Platforma estimează numărul de echipamente necesare într-o anumită zonă și permite operatorului să calculeze cât din rețea poate fi acoperit cu senzorii pe care îi are deja la dispoziție.

Procesul se desfășoară online, operatorul încarcă datele rețelei, sistemul generează parametrii necesari, iar utilizatorul poate alege una dintre cele trei strategii de amplasare sau gradul de acoperire urmărit. G-DEPLOY generează harta și planul de implementare, evidențiind inclusiv zonele insuficient monitorizate sau rămase în afara acoperirii.

„În programele de reducere a pierderilor, performanța tehnologiei depinde și de modul în care este utilizată. G-DEPLOY aduce datele și planificarea chiar la începutul acestui proces și le permite operatorilor să știe, înainte ca echipele să ajungă în teren, unde trebuie amplasate echipamentele, de câte au nevoie și ce acoperire pot obține. Pentru rețele extinse și resurse care trebuie utilizate cât mai eficient, această vizibilitate poate schimba complet modul în care este construit un program de monitorizare. Este exact direcția în care vedem evoluând managementul pierderilor de apă, cu mai multe date, decizii mai bine fundamentate și tehnologie integrată în întregul proces”, a declarat Ionuț Dumitrescu, NRW Department Manager la Klarwin.

G-DEPLOY este un instrument de planificare a infrastructurii de monitorizare. Detectarea propriu-zisă a pierderilor este realizată de senzorii instalați în rețea, iar platforma stabilește configurația în care aceștia pot fi utilizați pentru obținerea gradului de acoperire urmărit.

Lansarea G-DEPLOY continuă parteneriatul dintre Klarwin și Gutermann pentru introducerea pe piața din România a tehnologiilor dedicate identificării și reducerii pierderilor de apă. Prin acest parteneriat, operatorii din România au acces la noile soluții Gutermann odată cu lansarea lor internațională și la expertiza locală necesară pentru integrarea acestora în infrastructura și procesele existente.

sursa foto: Klarwin

„Progresul tehnologic în managementul pierderilor de apă se produce într-un ritm foarte rapid, iar pentru noi este important ca inovațiile pe care le dezvoltăm să ajungă cât mai repede acolo unde pot produce valoare. Parteneriatul cu Klarwin face posibil ca operatorii din România să aibă acces la cele mai noi tehnologii Gutermann odată cu lansarea lor internațională, împreună cu expertiza necesară pentru implementarea lor. G-DEPLOY continuă această evoluție și aduce componenta digitală de planificare într-o etapă esențială a monitorizării rețelelor.”, a declarat Tomislav Vitovski, reprezentantul Gutermann.

Prezentarea G-DEPLOY în cadrul ExpoApa a adus noua soluție direct în fața operatorilor și specialiștilor care gestionează infrastructura de apă din România. Ajuns la cea de-a 26-a ediție, evenimentul organizat de Asociația Română a Apei a reunit anul acesta aproape 90 de expozanți din 13 țări și peste 4.000 de participanți, într-un context în care reducerea pierderilor, digitalizarea și monitorizarea infrastructurii se află printre principalele teme ale sectorului.

„ExpoApa are și acest rol, să aducă în fața comunității operatorilor de apă din România tehnologiile și direcțiile care pot contribui concret la modernizarea sectorului. Pentru operatori, accesul rapid la astfel de instrumente și schimbul de experiență în jurul modului în care pot fi aplicate sunt importante pentru evoluția programelor de reducere a pierderilor și pentru utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile.”, a declarat Daniel Craia, Director Executiv al Asociației Române a Apei.

Despre Klarwin

Klarwin este lider european și integrator de sisteme în inginerie aplicată pentru managementul fluidelor. Compania proiectează, dezvoltă și implementează soluții integrate pentru filtrarea, purificarea și managementul fluidelor în industrii esențiale precum automotive, pharma, food & beverage, energie și tehnologii de mediu, dar și în proiecte complexe de infrastructură publică.

Articol susținut de Klarwin