Kovesi a cerut ridicarea imunității pentru 11 parlamentari greci / Ce se știe despre frauda „masivă și sistematică”

Parchetul European a solicitat miercuri ridicarea imunității a 11 deputați din Parlamentul elen acuzați de implicare într-o fraudă de amploare privind subvențiile agricole europene, care afectează Grecia de un an, transmite France Presse.

„Procurorul șef european (Laura Codruța Kövesi) a solicitat Parlamentului elen ridicarea imunității a 11 deputați în exercițiu în cadrul unei anchete privind un presupus sistem de fraudă organizată care implică fonduri agricole”, potrivit unui comunicat al Parchetului cu sediul la Luxemburg.

Parchetul European a transmis, de asemenea, „informații privind presupusa implicare a unui fost ministru și a unui viceministru” al Agriculturii, se spune în document, fără a da alte detalii.

Cinci foști deputați fac, de asemenea, obiectul unei anchete, a mai indicat Parchetul European, precizând că cererea de ridicare a imunității parlamentare a celor 11 deputați se referă la fapte petrecute în 2021.

Ancheta vizează în special „instigarea la abuz de încredere, frauda informatică și întocmirea de atestări false”, potrivit aceleiași surse.

Milioane de euro ar fi fost deturnate

Parchetul European a anunțat anul trecut că anchetează o fraudă „masivă și sistematică” și „activități de spălare de bani” legate de acordarea de subvenții agricole europene fermierilor greci.

Conform anchetei preliminare, 324 de persoane au fost identificate ca beneficiari ai subvențiilor, cauzând un prejudiciu estimat la peste 19,6 milioane de euro bugetului Uniunii Europene.

Acest scandal, care a dus anul trecut la demisia unui ministru din guvernul conservator al lui Kyriakos Mitsotakis, a continuat să se amplifice, în special datorită dezvăluirilor din mass-media.

Timp de ani de zile, milioane de euro din fondurile europene destinate sprijinirii agricultorilor au fost deturnate prin intermediul organismului însărcinat cu plata ajutoarelor agricole europene, OPEKEPE, a cărui dizolvare a fost anunțată între timp de guvern.

Cele mai surprinzătoare dosare de subvenții aflate în curs de investigare se referă, de exemplu, la pășuni declarate pe situri arheologice, livezi de măslini pe terenul unui aeroport militar sau plantații de banane pe Muntele Olimp…

„Corupție, nepotism”

O parte din plățile frauduloase acordate unor persoane care nu erau întotdeauna agricultori a servit la achiziționarea „de bunuri de lux, călătorii și vehicule”, potrivit Parchetului European.

Zeci de persoane au fost arestate în Grecia în legătură cu acest scandal.

Potrivit Parchetului European, majoritatea suspecților, fără o legătură reală cu sectorul agricol, ar fi umflat artificial numărul de animale de fermă pentru a mări subvențiile pe care le-au încasat ilegal.

În timpul unei vizite la Atena în octombrie, procurorul-șef al Parchetului European, Laura Kövesi, s-a angajat „să curețe grajdurile lui Augias”.

Ea a denunțat „corupția, nepotismul și clientelismul” care au dominat în cadrul OPEKEPE.

Presa greacă a dezvăluit, de exemplu, pe baza unor înregistrări telefonice, că un înalt responsabil al OPEKEPE îi avertiza pe fermierii care primiseră ilegal subvenții cu privire la controalele europene inopinate.

Potrivit guvernului grec, OPEKEPE a plătit peste trei miliarde de euro pe an, în principal sub formă de subvenții către 680.000 de fermieri.

Prim-ministrul a asigurat în octombrie că va face tot posibilul, „indiferent de costul politic”, pentru a face lumină în această afacere jenantă pentru partidul său, aflat la putere din 2019.

Miniștrii nu pot fi însă urmăriți penal fără ca ancheta să treacă mai întâi prin Parlament, un proces lung și complex care este adesea blocat de deputații majorității guvernamentale.

Subvențiile agricole sunt un subiect extrem de sensibil în Grecia. La sfârșitul anului 2025, întârzierile în plata acestor subvenții au provocat ample manifestații ale fermierilor, care au blocat numeroase drumuri cu tractoarele lor.