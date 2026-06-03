Kremlinul amenință cu o ripostă puternică după atacul asupra unor ținte cheie din Sankt Petersburg, înainte de „Davosul rusesc”

Kremlinul a declarat miercuri că Rusia va continua atacurile sistematice asupra Ucrainei după ce dronele ucrainene au atacat un terminal petrolier și o bază navală din Sankt Petersburg cu câteva ore înainte de începerea forumului economic reprezentativ al președintelui rus Vladimir Putin, informează Reuters.

„Aș dori să vă reamintesc declarația emisă de Ministerul Afacerilor Externe, care precizează că răspunsurile noastre vor fi sistematice și, într-adevăr, așa sunt deja”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor, când a fost întrebat despre atacul ucrainean asupra orașului natal al liderului rus, Sankt Petersburg.

Sistemele de apărare rusești au doborât zeci de drone deasupra regiunii Leningrad, situată la nord-vest de Moscova, în cursul nopții, și au continuat să respingă atacurile și dimineața, au anunțat autoritățile locale.

Drone ucrainene au vizat un terminal petrolier și o bază navală din Sankt

Petersburg cu câteva ore înainte de începerea forumului economic, într-o încercare de a-l pune în dificultate pe șeful Kremlinului și de a arăta cât de vulnerabile sunt orașele Rusiei.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că dronele ucrainene au lovit terminalul petrolier, a publicat imagini și a declarat că au vizat și o instalație militară din Kronstadt, pe o insulă din apropierea orașului în care locuiesc peste 5,6 milioane de oameni și unde se află elemente ale Flotei Baltice a Rusiei și importante unități de construcție și reparare a navelor.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

Cu toate acestea, locația forumului economic în sine a fost puternic protejată și nu a existat nicio sugestie că dronele ucrainene s-ar fi apropiat de locație.

Un nor de fum gri era vizibil din centrul istoric al orașului Sankt Petersburg , iar corespondenții Reuters au relatat că au auzit explozii puternice miercuri dimineață. Aceleași explozii ar fi fost auzite și de sute de invitați la forum, dintre care unii au ajubns cu avionul înainte de prima zi de discuții.

The Saint Petersburg International Economic Forum of 2026 (SPIEF 2026) in Russia has started with a very fiery keynote speech by the Ukrainian surprise guests. pic.twitter.com/VVIuGcQCO7 — (((Tendar))) (@Tendar) June 3, 2026

Canalele de Telegram din Sankt Petersburg au publicat imagini din oraș, după atacul ucrainean.

Și Moscova a fost ținta dronelor ucrainene. În regiunea Tambov din centrul Rusiei, anexe ale unei unități industriale din orașul Michurinsk au fost avariate, a declarat guvernatorul pe Telegram.

Regiunea Leningrad, care găzduiește infrastructura crucială de export de energie și o rafinărie importantă de petrol, găzduiește conferința economică, „Davosul rusesc” al președintelui Vladimir Putin, la Sankt Petersburg, începând de miercuri.

Putin urmează să țină discursul principal vineri, în cadrul unei sesiuni la care vor participa și președinții din Uzbekistan și Tanzania, precum și vicepreședintele Chinei și ministrul energiei din Arabia Saudită, conform programului.