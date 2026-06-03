Rusia, sub asediu înainte de „Davosul lui Putin”. Zeci de drone ucrainene doborâte lângă Sankt Petersburg și Moscova

Soldați ucraineni dintr-o unitate de drone pregătind o dronă Baba Yaga, produsă de compania SkyFall și care este în prezent cel mai popular sistem aerian fără pilot fabricat de ucraineni. Credit foto: Ukrinform / Sipa USA / Profimedia

Sistemele de apărare rusești au doborât 50 de drone deasupra regiunii Leningrad, situată la nord-vest de Moscova, în cursul nopții, și continuă să respingă atacurile suspectate a fi ucrainene, a declarat miercuri guvernatorul Alexander Drozdenko, în pragul începerii unui important forum economic anual, scrie Reuters.

Regiunea Leningrad, care găzduiește infrastructura crucială de export de energie și o rafinărie importantă de petrol, găzduiește conferința economică, „Davosul rus” al președintelui Vladimir Putin, la Sankt Petersburg, începând de miercuri.

Forumul de investiții, al cincilea de când Rusia a trimis trupe în Ucraina în 2022, se deschide la doar câteva ore după un atac mortal cu drone și rachete rusești asupra Kievului, despre care Moscova a afirmat că a fost un răspuns la un atac mortal asupra unui cămin studențesc din regiunea Lugansk, controlată de Kremlin.

Discursul lui Putin, programat vineri

Putin urmează să țină discursul principal vineri, în cadrul unei sesiuni la care vor participa și președinții din Uzbekistan și Tanzania, precum și vicepreședintele Chinei și ministrul energiei din Arabia Saudită, conform programului.

La forum sunt așteptați să participe și un influent reprezentant de dreapta din SUA, un oficial american în funcție și un miliardar german din sectorul comerțului cu amănuntul.

În Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime din Rusia și orașul natal al lui Putin, aeroportul Pulkovo a restricționat temporar zborurile, a anunțat autoritatea rusă de supraveghere a aviației, Rosaviatsia, pe aplicația de mesagerie Telegram. Peste 30 de zboruri au fost întârziate sau anulate, au informat agențiile de știri locale.

Sankt Petersburg a pus în aplicare măsuri de siguranță înaintea evenimentului, a declarat Alexander Beglov, guvernatorul orașului, pentru agenția de știri RIA.

„Toate noile provocări au fost luate în considerare pe deplin. Forțele de ordine au alocat personal și echipamente pentru a asigura siguranța și ordinea publică”, a spus el.

Ucraina, atacuri intense asupra unor ținte din Rusia

Ucraina a intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, în încercarea de a priva Moscova de venituri. Marți, a lovit rafinăria de petrol de export Ilsky din sudul Rusiei cu drone.

Cel puțin 20 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte peste noapte, a declarat primarul Serghei Sobianin pe Telegram. În regiunea Tambov din centrul Rusiei, anexe ale unei unități industriale din orașul Michurinsk au fost avariate, a declarat guvernatorul pe Telegram.

Forțele Armate Naționale ale Letoniei, stat membru al UE și al NATO, au emis miercuri dimineață, pentru scurt timp, o avertizare privind încălcarea spațiului aerian pentru municipalitatea Aluksne, situată în apropierea frontierei cu Rusia, apoi au retras-o.

Atacuri într-o zonă ucraineană controlată de Moscova

Un atac cu drone ucrainene a ucis șapte persoane și a rănit alte unsprezece într-o zonă controlată de Rusia din regiunea Donețk, din estul Ucrainei, miercuri, a declarat șeful regiunii instalat de Kremlin.

Denis Pușilin a declarat, pe Telegram, că drona a lovit un autobuz de pasageri care circula între Moscova și Simferopol, în peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent toate aceste informații.