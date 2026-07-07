Kremlinul, cu ochii pe summitul NATO de la Ankara: Rusia acuză din start declarații „conflictuale”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a anunțat că evenimentul din Turcia este „de mare interes” pentru Rusia, potrivit Reuters.

„Desigur, vom urmări toate știrile și informațiile care vin de la Ankara”, le-a spus Peskov, marți, jurnaliștilor.

Oficialul rus a afirmat că, înaintea summitului, au fost făcute numeroase declarații referitoare la Rusia. „Din păcate, acestea nu au fost declarații privind un angajament constructiv și dialogul, ci mai degrabă declarații de natură conflictuală”, a spus el, fără a oferi detalii suplimentare.

Reuniunea de la Ankara, ce reunește cele 32 de state membre NATO, se desfășoară sub o presiune uriașă din partea Washingtonului, care solicită Europei planuri clare de creștere urgentă a cheltuielilor de apărare.

Luni, Donald Trump a declarat că va discuta despre războiul din Ucraina în cadrul summitului și că o soluție la conflictul care durează de peste patru ani este „mai aproape decât își dau seama oamenii”.

Peskov a afirmat că Rusia speră ca „eforturile SUA de a orienta întreaga situație pe o cale pașnică să aibă succes în cele din urmă. Cel puțin, noi, așa cum a spus în repetate rânduri președintele rus, rămânem deschiși la această posibilitate”.