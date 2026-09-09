Kremlinul spune că Europa „își face rău singură” prin întreruperea aprovizionării cu gaz rusesc

Kremlinul a afirmat miercuri, pe fondul creşterii costurilor la energie, că ţările europene plătesc preţul renunţării la gazul rusesc, când ar putea, în schimb, să cumpere gaze naturale mai ieftine de la Moscova, relatează Reuters.

Preţurile gazelor naturale în Europa au crescut vertiginos pe fondul războiului din Iran, atingând săptămâna trecută cel mai ridicat nivel de la sfârşitul anului 2022, când izbucnirea conflictului din Ucraina a determinat Europa să reducă drastic importurile de gaze ruseşti transportate prin conducte, notează News.ro.

Preţurile de referinţă ale gazului în Europa au urcat la 75 de euro pe megawatt-oră săptămâna trecută, mai mult decât dublul nivelului înregistrat acum un an.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Europa îşi face rău singură cumpărând gaz scump de pe piaţa spot, în loc să opteze pentru variantele ruseşti mai ieftine.

„Europenii ar trebui, desigur, să caute surse de energie mai ieftine. Gazul rusesc, fie că este vorba de gaz transportat prin conducte sau de gaz natural lichefiat, ar fi putut deveni de mult o opţiune mai ieftină pentru ei, deşi GNL-ul este întotdeauna vândut la preţurile pieţei spot”, a declarat Peskov reporterilor în cadrul conferinţei sale telefonice zilnice.

Depozitele de gaz ale Europei sunt umplute în proporţie de 67%, comparativ cu aproape 80% acum un an, conform celor mai recente date furnizate de Gas Infrastructure Europe.

HSBC prognozează că stocurile europene vor ajunge la 73% până la 1 noiembrie, cel mai scăzut nivel la acea dată de când a început colectarea datelor în 2009.

Exporturile ruseşti de gaz prin conducte către Europa au scăzut cu 44% anul trecut, ajungând la 18 miliarde de metri cubi, cel mai scăzut nivel de la mijlocul anilor 1970, după închiderea rutei de tranzit ucrainene, potrivit calculelor Reuters.

Exporturile ruseşti de gaz prin conducte către Europa au atins un nivel maxim de aproximativ 180 de miliarde de metri cubi pe an în 2018 şi 2019.

Explozia conductelor submarine de gaz Nord Stream din 2022 a limitat, de asemenea, exporturile ruseşti de gaz către Europa.

Un tronson al conductei Nord Stream 2 din Marea Baltică rămâne intact.

„Bazându-ne pe bunul simţ, desigur, ei (europenii, n.r.) ar fi putut să utilizeze Nord Stream cu mult timp în urmă. Unul dintre tronsoanele sale rămâne intact şi operaţional şi ar putea fi repus în funcţiune într-un timp foarte scurt”, a declarat Peskov.