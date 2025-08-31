Kremlinul susține că puterile europene împiedică eforturile președintelui american Donald Trump de a obține pacea în Ucraina și că Rusia își va continua operațiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace, relatează duminică Reuters, citată de Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei oficiale ruse că „partida europeană a războiului” continuă să împiedice eforturile SUA și Rusiei în Ucraina.

„Suntem pregătiți să rezolvăm problema prin mijloace politice și diplomatice”, a spus Peskov. „Dar până acum nu vedem reciprocitate din partea Kievului în această privință. Așadar, vom continua operațiunea militară specială”, a adăugat el, folosind termenul utilizat de Rusia în legătură cu războiul pe care l-a declanșat în Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei în februarie 2022, după opt ani de lupte în estul Ucrainei între separatiștii susținuți de Rusia și trupele ucrainene.

Statele Unite spun că peste 1,2 milioane de oameni au fost uciși și răniți în război începând cu 2022. Rusia controlează în prezent aproape o cincime din Ucraina.

Puterile europene spun că nu cred că Putin își dorește pacea în Ucraina. Putin a declarat în repetate rânduri că este gata să discute despre pace, dar că Rusia nu va renunța la niciun teritoriu pe care l-a cucerit în Ucraina.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat vineri că armata rusă și-a accelerat ritmul de avans în Ucraina și preia controlul a 600-700 km pătrați pe lună, comparativ cu 300-400 km pătrați la începutul anului.