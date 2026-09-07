„La 2.500 de kilometri est de aici, oamenii sunt încântați de acest rezultat”. Avertismentul cancelarului Merz după înfrângerea în fața AfD

Șeful guvernului de la Berlin a spus luni că amenințarea la adresa securității interne a Germaniei „nu este abstractă, ci este foarte concretă”.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că victoria partidului pro-rus AfD la alegerile din landul Saxonia-Anhalt nu va schimba sprijinul acordat de guvernul federal Ucrainei și a avertizat că există o amenințare foarte concretă la adresa securității interne a Germaniei.

„Și vreau să fiu foarte clar: la 2.500 de kilometri est de aici, oamenii sunt deosebit de încântați de acest rezultat electoral”, a spus Merz, făcând referire la Rusia.

„Nu este deloc surprinzător, având în vedere cine a încercat să încurajeze și să determine acest rezultat. În acest sens, știm exact cu cine avem de-a face aici”, a insistat Merz, liderul partidului conservator CDU, citat de Reuters.

AfD, care a obținut duminică peste 43% din voturi la alegerile din Saxonia-Anhalt, mai mult decât dublul scorului CDU, susține ridicarea sancțiunilor impuse Moscovei, reluarea relațiilor cu Rusia și a importurilor de energie de acolo, precum și încetarea sprijinului militar acordat Kievului.

„Obiectivul conducerii ruse”

În declarațiile făcute luni, Merz a spus că „nu se va abate nici măcar cu un milimetru de la convingerea sa fundamentală că trebuie să ne apărăm libertatea, mai ales acum, împotriva Rusiei”.

„Probabil că va trebui să explic acest lucru mult mai des și mult mai intens”, a adăugat el.

El a avertizat însă că amenințarea la adresa securității interne a Germaniei „nu este abstractă; este foarte concretă” și că „dacă încetăm să sprijinim Ucraina, lucrurile nu se vor îmbunătăți, ci se vor înrăutăți”.

„Obiectivul conducerii ruse este de a destabiliza sistemul de valori al ceea ce obișnuiam să numim Occidentul. Iar acel sistem de valori nu este negociabil”, a spus cancelarul.

„Suntem cu toții profund șocați”

Merz a recunoscut că alegerile din landul estic au reprezentat „cea mai severă înfrângere electorală” din „ultimii ani sau decenii”.

„Suntem cu toții profund șocați” de rezultatul din Saxonia-Anhalt, a spus el, adăugând: „Nu ne așteptam să se întâmple așa”.

El a afirmat că votul „va avea repercusiuni” și a spus că chiar și o privire aruncată către cei care au felicitat AfD arată „nivelul de atenție internațională pe care l-a atras acest rezultat”.

„Atunci când aproape 60% dintre alegători își exprimă votul pentru partide politice care pun fundamental sub semnul întrebării instituțiile democratice ale țării noastre, acesta este un rezultat electoral pe care nu îl putem ignora pur și simplu, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a spus Merz.

„Reforme fundamentale”

Întrebat despre responsabilitatea sa personală pentru faptul că a permis partidului AfD să câștige teren, Merz a oferit un răspuns nuanțat.

El a indicat atât tendințele internaționale, cât și motivele interne. A afirmat de asemenea că este necesară „reevaluarea acestei situații” pentru a răspunde la această criză.

Însă a spus că orice guvern democratic se bazează pe compromisuri și că „poate ar trebui să subliniem și să explicăm mai bine acest aspect”.

El a spus că „s-a gândit” la aceste probleme de ceva vreme, dar nu a oferit totuși detalii cu privire la ce intenționează să facă în acest sens.

Guvernul lui Merz, o coaliție a conservatorilor cu social-democrații, este extrem de criticat pentru faptul că nu și-a îndeplinit promisiunile de a revitaliza economia suferindă a țării.

Cancelarul este în mod special nepopular și majoritatea alegătorilor germani cred că Merz nu va ajunge la finalul mandatului.

În declarațiile de luni, el a spus că Germania are nevoie de „reforme fundamentale”, o provocare pe care spune că este pregătit să o înfrunte.

„Este vorba de nimic mai puțin decât viitorul țării noastre și de oportunitățile disponibile pentru copiii și nepoții noștri – oportunități pe care nu trebuie să le irosim”, a spus el.