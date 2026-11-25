Tinerii până în 30 de ani consideră Bucureștiul cel mai atractiv oraș din România, văzându-l ca pe o adevărată rampă de lansare într-o carieră care să le permită să obțină câștiguri substanțiale. Odată cu vârsta, prioritățile se schimbă. Pentru Generațiile X și Y calitatea vieții devine principalul criteriu luat în considerare în alegerea orașului ideal, în timp ce pentru seniori prioritară este apropierea de familie și prieteni.

Toate generațiile se lovesc însă de aceeași piedică – costul ridicat al locuințelor și al mutării. Acesta este dublat treptat de responsabilitățile de familie care îi leagă pe români de orașul în care trăiesc deja, potrivit unui sondaj realizat de Imobiliare.ro în rândul utilizatorilor platformei, la care au participat aproximativ 2.400 de persoane.

„Pentru tinerii de 18–29 de ani, Bucureștiul este de departe prima alegere. Pe măsură ce înaintăm în vârstă și nevoile se schimbă de la găsirea unui job la creșterea copiilor, Brașovul, Sibiu, Timișoara sau Cluj-Napoca sunt tot mai des menționate. Preferințele se modifică de la o generație la alta, dar costul locuinței este principala piedică pentru toate”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Bucureștiul, prima opțiune pentru Generația Z (18-29 ani)

O treime din membrii Generației Z care au participat la sondajul realizat de Imobiliare.ro sunt de părere că Bucureștiul este cel mai bun oraș din țară. Oportunitățile multiple de care aceștia presupun că pot beneficia în Capitală în câmpul muncii, dar și salariile mari oferite de angajatori atrag tinerii ca un magnet (35%).

Chiar dacă discutăm inclusiv despre persoane abia trecute de majorat, oferta educațională extinsă pusă la dispoziția tinerilor de numeroasele facultăți din Capitală pare să ajungă de multe ori în plan secund pentru membrii Generației Z (11%), atunci când discutăm despre principalele aspecte care propulsează Bucureștiul în topul preferințelor lor.

Prețurile mari practicate pe piața rezidențială, fie că discutăm despre achiziția unei proprietăți sau despre varianta închirierii unei locuințe, sunt principalul obstacol care îi împiedică pe tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani să se mute în Capitală. Potrivit rezultatelor sondajului, aproximativ 6 din 10 tineri văd relocarea ca pe un proces costisitor.

Pe următoarele locuri în topul preferințelor Generației Z, la distanță semnificativă de Capitală, întâlnim orașele Brașov (16%) și Cluj-Napoca (12%). Orașele Iași și Timișoara împart locul al patrulea (8%) și sunt urmate îndeaproape de Constanța (5%). Chiar dacă nu ocupă primele locuri în clasament, tinerii văd și orașe precum Sibiu, Oradea, Galați sau Craiova ca fiind opțiuni care le pot asigura un viitor mai bun.

Brașovul, rivalul Bucureștiului în preferințele Generației Y (30-45 ani)

Chiar dacă Bucureștiul câștigă cursa pentru titlul de “cel mai bun oraș din România” (24%), pentru membrii Generației Y Brașovul este, de asemenea, o opțiune extrem de atractivă (22%).

Cei cu vârste cuprinse între 30-45 de ani își doresc să aibă parte de o calitate mai bună a vieții (42%), acesta fiind principalul factor care determină, pentru majoritatea, valoarea unui oraș. Mulți dintre ei aleg cel mai bun oraș din țară luând, totodată, în calcul oportunitățile de carieră pe care le pot obține (23%).

Ca și în cazul tinerilor din Generația Z, principalul obstacol care îi împiedică să se mute în orașul dorit este legat de costurile aferente locuințelor și relocării (41%). O altă piedică majoră invocată de peste o treime dintre respondenți o constituie obligațiile de familie pe care le au în orașul în care trăiesc în prezent (34%).

Topul național este completat pentru Millennials de orașele Sibiu (8%), Timișoara (8%), Cluj-Napoca (7%) și Constanța (6%). Membrii acestei generații și-au mai arătat interesul în cadrul sondajului Imobiliare.ro și pentru Oradea, Iași și Piatra Neamț.

Brașovul îi „câștigă” pe membrii Generația X (46-61 ani)

Cei mai mulți dintre membrii Generației X și-ar dori să se mute în Brașov (25%). Totuși, Capitala rămâne o opțiune atractivă pentru mai bine de 1 din 5 respondenți ai sondajului realizat de Imobiliare.ro.

Cei cu vârste cuprinse între 46 și 61 de ani și-ar schimba în primul rând domiciliul pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții (43%). Apropierea de familie (18%) și accesul la o viață socială și culturală de calitate (17%) se numără, de asemenea, printre principalele criterii avute în vedere de către membrii Generației X în alegerea celui mai bun oraș din România.

Deși costurile aferente închirierii sau achiziției unei locuințe sunt considerate un obstacol în fața relocării de un număr considerabil de respondenți (41%), în decizia lor de amânare a unei potențiale mutări cântăresc mai greu obligațiile de familie pe care le au în orașul în care își au domiciliul (43%).

Următoarele locuri în preferințele Generației X sunt ocupate de orașele Cluj-Napoca (8%), Timișoara (8%), Constanța (7%), Sibiu (7%) și Iași (4%). Membrii acesteia și-au arătat interesul, în număr mai mic, și față de centre urbane precum Oradea, Râmnicu Vâlcea și Piatra Neamț.

„Luptă” strânsă între Brașov și București pentru Baby Boomers (62-80 ani)

Orașul de la poalele Tâmpei se poziționează din nou pe primul loc (17%) și în cazul seniorilor. Brașovul este urmat îndeaproape de București (16%) în topul preferințelor acestora. Pe locul al treilea pentru așa-zișii Baby Boomers (11%) întâlnim Sibiul. Alte orașe care le atrag atenția acestora sunt Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea și Arad.

Persoanele cu vârste cuprinse între 62 și 80 de ani își doresc, potrivit rezultatelor sondajului realizat de Imobiliare.ro, să se mute mai aproape de familie (30%), să aibă parte de o calitate mai bună a vieții (28%), dar și să se bucure de mai multe activități sociale și culturale (20%).

Principalul obstacol care îi împiedică pe Baby Boomers să se mute în orașul dorit este legat tot de costurile aferente locuințelor și relocării în sine (45%). Obligațiile de familie (40%) din orașul în care trăiesc în prezent îi țin, de asemenea, pe loc pe mulți dintre ei.