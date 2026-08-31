La 3 ani de la moartea Alexandrei Ivanov, tânăra de 25 de ani care a agonizat fără îngrijire o noapte întreagă într-un spital dintr-o capitală de județ, dosarul nu a ajuns în instanță

Pacienta le-a cerut medicilor să intervină, acuzând dureri insuportabile și sângerări, dar nu a primit îngrijiri medicale timp de 7 ore, a arătat un raport întocmit de DSP Botoșani.

Dosarul Alexandrei Ivanov nu a ajuns în instanță și este încă în faza de urmărire penală, spun soțul femeii și Gianina Poroșnicu, avocata familiei, într-un dialog cu HotNews.

Ce face acum medicul care era de gardă în acea noapte.

„Acești 3 ani sunt ca un coșmar care nu se mai termină. Din ce vedem până acum, cu toate ca avem toate dovezile incontestabile, nu credem că se va face dreptate”, mărturisește Gabriel Ivanov în dialogul cu HotNews. Bărbatul își crește acum singur cei 3 copii: de 8, 7 și 4 ani.

Copiilor Alexandrei Ivanov nu li s-a explicat nici acum ce s-a întâmplat cu mama lor: „Încerc să nu intru în detalii față de copii, cu privire la ce s-a întâmplat. Nu sunt la vârsta la care ar putea înțelege și preferăm să le spunem că mami e la Doamne-Doamne”.

„Orice altă explicație ar fi prea mult pentru capacitatea lor de înțelegere”, mai spune Gabriel Ivanov.

Gabriel și Alexandra Ivanov. Foto: Facebook

Procesul nu a început

La 3 ani de la tragedia intens mediatizată, care a dus inclusiv la organizarea unor proteste la Botoșani, dosarul morții Alexandrei Ivanov nu a ajuns încă în instanță, fiind în faza de urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava.

Doctorița Mariana Pitrop, ginecoloaga care era de gardă în noaptea tragediei, este urmărită penal pentru ucidere din culpă. Doctorița Pitrop a fost concediată de la maternitatea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani în decembrie 2023, la 4 luni de la moartea Alexandrei Ivanov. Astăzi, ea lucrează în două locuri, tot ca medic ginecolog: la spitalul din Dorohoi și la o clinică privată din Suceava.

Spitalul Județean „Mavromati” nu este urmărit penal în dosar, însă a fost introdus în cauză ca parte responsabilă civilmente și ar putea suporta eventuale daune, în solidar cu medicul, în cazul în care ar pierde procesul care urmează să înceapă.

Familia Alexandrei Ivanov cere despăgubiri în valoare de 7 milioane de euro.

Unde s-a blocat

Dosarul „nu a stat blocat la procuror” în acești 3 ani, ci a trecut prin mai multe etape de expertize medico-legale, contestații și contraexpertize, aceasta fiind principala cauză a întârzierii, arată Gianina Poroșnicu, avocata familiei Ivanov, în dialogul cu HotNews.

Gianina Poroșnicu, avocata familiei Ivanov. Foto: Facebook

Spre exemplu, o expertiză medico-legală realizată anul trecut de IML Iași a fost contestată atât de familie, cât și de avocații doctoriței acuzate. O contraexpertiză este acum în lucru la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” din București, însă reprezentanții INML au cerut amânări. Cea mai recentă amânare solicitată este pentru data de 29 septembrie.

Avocata Gianina Poroșnicu spune că întârzierile de acest fel nu sunt neobișnuite în dosarele care depind de expertize medico-legale: specialiștii sunt puțini, iar volumul de dosare este foarte mare, astfel că uneori o expertiză poate dura un an sau chiar mai mult.

„Nu cred că s-a schimbat ceva”

După 3 ani de așteptare, soțul Alexandrei Ivanov așteaptă ca „justiția sa aibă discernământ și să se pronunțe”.

Gabriel Ivanov și-a pierdut și speranța că moartea soției sale va schimba ceva în sistemul de sănătate din România: „Nu cred ca s-a schimbat ceva.”

„Din contră”, spune el, „vedem în postările unor medici de la maternitate (din Botoșani – n.red.) că tratează totul ironic. Și, mai mult decât atât, fără niciun pic de omenie. Deși protestul nostru a fost pentru empatie, vedem că nu s-a înțeles nimic în privința asta”.

„Nu am aer”

Alexandra Ivanov a murit în dimineața zilei de 18 august 2023 la maternitatea din Botoșani. Cu o seară înainte, la ora 23:30, tânăra însărcinată în 13 săptămâni se internase acuzând dureri insuportabile și sângerări.

Cauza decesului, potrivit medicilor legiști, a fost edem pulmonar urmat de insuficiență respiratorie, provocate de „procesele de putrefacție intra-uterină”, deoarece sarcina era oprită din evoluție, fătul fiind mort de 2-4 zile.

Diagnosticul pus la internare a fost „sarcină oprită din evoluţie, metroragie minoră (sângerare genitală – n.red.), anemie secundară, dureri hipogastrice şi lombare”.

În prima oră după internare, pacientei i-au fost administrate ser fiziologic și un medicament „simptomatic”, după care, timp de 7 ore, „nu a mai fost efectuată nicio manevră de îngrijire”, a arătat un raport al Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani.

Monitorul de Botoșani a publicat, în urmă cu 3 ani, o serie de mesaje trimise de Alexandra Ivanov, pe parcursul acelei nopți, medicului de gardă Mariana Pitrop și medicului său curant, Carmen Oprișan, pe care le implora să o trateze:

„Bună seara! Sunt Ivanov Alexandra, însărcinată în 13 săptămâni. Am venit la maternitate cu dureri mari de burtă şi sângerări. Din păcate bebe e oprit din evoluţie. Credeţi că se poate face ceva să fiu chiuretată în seara asta? Că nu mai rezist de durere. Exact ca la naştere. Vă rog din suflet!”

Dimineața, la ora 6:40, tânăra i-a scris pentru ultima dată soțului ei: „Nu mai pot.” La ora 7:05, ea a trimis ultimul mesaj, adresat mamei sale: „Nu am aer.”

Decesul a fost declarat la ora 8:20, după ce Alexandra Ivanov a fost mutată din secția de Obstetrică-Ginecologie în secția de Terapie Intensivă și i s-au aplicat manevre de resuscitare.