La aproape trei decenii de la primul film, Sandra Bullock și Nicole Kidman revin în rolurile principale pentru cea de-a doua parte

Sandra Bullock și Nicole Kidman se reunesc pe marile ecrane și vor interpreta din nou rolurile unor surori, vrăjitoarele Sally și Gillian Owens, în lungmetrajul „Practical Magic 2”, o continuare care va intra în cinematografe în luna septembrie, la aproape trei decenii după filmul original, informează Reuters, conform Agerpres.

Filmul „Practical Magic” a avut parte de o primire rezervată la lansarea sa din 1998, însă, de-a lungul anilor, a dobândit statutul de film-cult în rândul fanilor.

Mult așteptata continuare se concentrează pe provocările cu care se confruntă această familie de vrăjitoare de-a lungul generațiilor.

Stockard Channing și Dianne Wiest revin în rolurile mătușilor excentrice Frances și Jet, în timp ce Joey King și Maisie Williams le interpretează pe fiicele personajului Sally, Kylie și Antonia.

Sandra Bullock și Nicole Kidman se numără totodată printre producătorii filmului, un proiect care marchează revenirea Sandrei Bullock în actorie după o pauză de patru ani.

„Este ceva extraordinar că avem ocazia să readucem această poveste pe ecran. Dacă ni s-ar fi spus, în urmă cu 28 de ani, că vom putea în continuare să jucăm rolurile principale într-o producție majoră a unui studio și să fim vehiculele care susțin filmul, nu am fi crezut”, a declarat Nicole Kidman la premiera europeană a noii pelicule, care a avut loc miercuri la Londra.

„Sperăm să predăm ștafeta minunatelor noastre ‘mici vrăjitoare’, dar, în același timp, este minunat că încă ne bucurăm de lumina reflectoarelor”, a adăugat ea.

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Cu o acțiune plasată la aproximativ 25 de ani după evenimentele din filmul original, filmul „Practical Magic 2” spune povestea femeilor din familia Owens, care își unesc forțele pentru a rupe blestemul ce le împiedică să găsească dragostea.

Revederea a decurs firesc, „ca mătasea care se derulează de pe mosor”, au declarat Stockard Channing și Dianne Wiest, totul datorându-se fanilor.

„Ei au cerut acest lucru. Totul se bazează pe dorința publicului”, a dezvăluit Stockard Channing.

„Nu s-ar fi întâmplat fără acest val uriaș de entuziasm. Și are legătură cu solidaritatea feminină, cu femei care se unesc și se ajută ca niște surori”, a adăugat Dianne Wiest.

Noul film se bazează pe romanul din 2021 al scriitoarei Alice Hoffman, „The Book of Magic”, și îi mai are în distribuție pe Lee Pace, Xolo Mariduena și Solly McLeod. Regizat de cineasta daneză Susanne Bier, recompensată cu multe premii importante, acest film nu renunță la „specificul” primei pelicule, a declarat Sandra Bullock.

„El are ceva ce trebuie să se păstreze de la o generație la alta și, dacă va exista un al treilea film, atunci acest element trebuie să fie prezent și acolo: respectul pentru esența poveștii, dinamica dintre noi două, umorul, curajul de a ne aventura în momentele întunecate și tragice, și multă iubire fără rețineri. Nu e nimic jenant în a ne plăcea și a ne iubi cu adevărat unii pe ceilalți”, a spus Sandra Bullock.

Filmul „Practical Magic 2” va fi lansat în cinematografele din lumea întreagă începând din 9 septembrie.