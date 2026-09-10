La câteva ore de la lansarea iPhone Duo, Samsung a venit cu replica

Grupul sud-coreean Samsung a lansat joi o campanie publicitară pentru telefoanele sale pliabile, lăudând avantajul său pe partea de hardware şi decizia de a intra mai rapid pe acest segment, în încercarea de a contracara provocarea creată de lansarea de către rivalul american Apple a unui iPhone pliabil, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Apple a dezvăluit miercuri modelul Duo, un iPhone pliabil de 1.999 de dolari, destinat să revoluţioneze o categorie de piaţă dominată mult timp de Samsung şi companii chineze precum Huawei, ale căror dispozitive sau avut dificultăţi în a trece dincolo de un public de nişă.

Apple a adoptat designul în formă de paşaport pe care Samsung Electronics l-a dezvăluit acum două luni cu Galaxy Z Fold 8, la un preţ de 1.899 de dolari şi alimentat de inteligenţa artificială Gemini a Alphabet.

„Preţul Apple a fost unul dintre cele mai impresionante aspecte. Menţinerea iPhone Duo puţin sub pragul de 2.000 de dolari, la 1.999 de dolari, şi cu doar aproximativ 100 de dolari peste Galaxy Z Fold 8 pare o mişcare destul de îndrăzneaţă din partea Apple”, a declarat Liz Lee, director asociat la firma de cercetare de piaţă Counterpoint. „Ne aşteptăm ca Apple să schimbe cu adevărat peisajul competitiv în domeniul dispozitivelor pliabile, iar cota de piaţă a Samsung va fi spusă la presiuni. Dar Samsung are mărime, ani de experienţă şi o distribuţie globală puternică”, a adăugat Liz Lee.

Counterpoint se aşteaptă ca Apple să cucerească o cotă de piaţă de 25%, ajungând din urmă Samsung, care ar urma să controleze o cotă de 38% în acest an.

Samsung a pus panouri publicitare în oraşe mari, inclusiv Seul, Tokyo şi Londra, cu sloganuri precum „Bun venit pe piaţa telefoanelor pliabile” şi „Cel mai uşor telefon pliabil din lume”, evidenţiind designul subţire şi uşor al dispozitivelor sale. De asemenea, grupul sud-coreean a detaliat eforturile sale de lungă durată de a reduce greutatea telefoanelor sale pliabile într-o postare de pe site-ul său.

Ca răspuns la lansarea lansarea iPhone Duo de miercuri, Samsung a lansat o serie de postări ironice pe X, ridiculizând ceea ce a descris ca o lipsă de inovaţie prin zeflemele precum „reîncălzirea resturilor” şi „Până acum, la fel”.

Însă noul director general de la Apple, John Ternus, a criticat telefoanele pliabile existente, numindu-le „ca două telefoane lipite stângaci unul de celălalt”.

Samsung a lansat primele telefoane pliabile pentru piaţa de masă în anul 2019, după eşecurile iniţiale, când cei care au testat telefoanele au raportat ecrane sparte şi alte probleme la dislapy. De atunci, compania coreeană a lansat opt generaţii de telefoane pliabile, confruntându-se cu o concurenţă tot mai mare din partea rivalilor chinezi precum Huawei.

Însă Apple poate profita de lanţul de aprovizionare pe care Samsung l-a construit pentru telefoanele pliabile, inclusiv ecranele pliabile fabricate de propria unitate a Samsung, Samsung Display. „Apple se pricepe să găsească momentul potrivit şi să intre pe piaţă atunci când un produs atinge un anumit nivel de maturitate”, a declarat Ben Wood, analist şef la CCS Insight.