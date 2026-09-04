La ce se gândeau elevii în ultimul an de comunism? 5 cărți despre profesori la începerea școlii, în newsletterul HotBooks de duminică, 6 septembrie

Mai sunt 3 zile și începe din nou școala, acest câmp de luptă între elevi, părinți, profesori, miniștri și parlamentari. În ediția de duminică, 6 septembrie, a newsletterului HotBooks, veți putea găsi câteva recomandări remarcabile despre profesori și școală. Pentru a o primi pe mail, trebuie să vă abonați.

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Newsletter-ul HotBooks de duminică vă aduce o listă optimistă de 5 cărți care ar putea să ne ajute, ca elevi, părinți sau profesori, să recuperăm ceva din entuziasmul învățării, în ciuda lipsurilor sistemului. Sper să vă pot convinge să suspendăm, pentru câteva minute, dezamăgirea. Să fim nepractici și să dăm informația pe inspirație. Uneori, în zilele grele de școală, indiferent de ce parte a baricadei ești, ceva de care să te agăți face minuni – iar acest ceva poate fi și o perspectivă diferită.

Cancelaria în ultimul an de comunism

Cartea „1989. Jurnalul unui profesor”, de Ion Mărculescu, este o descoperire. Are valoare documentară, dar un ton profund uman. Pentru profesorul de desen Ion Mărculescu, meseria nu e deloc comodă: îl epuizează, îl face să se gândească repetat să părăsească învățământul, salariul i se pare „dezonorant”, iar satisfacțiile profesionale sunt rare și uneori foarte mici. Ceea ce îl salvează este atenția acordată elevilor, care îl învață câteva lecții importante.

Mai multe despre această carte, dar și celelalte recomandări, în ediția de duminică a HotBooks.