„La menopauză, copiii mi-au spus că parcă nu mai sunt mama lor.” Dr. Ioana Vasile, MedLife: Terapia corect personalizată anulează simptomele

Pentru multe femei, menopauza rămâne un subiect tabu, învăluit în mituri și adesea trăit în tăcere. Schimbările hormonale, emoționale și fizice aduc neliniști, dar și oportunitatea unei redefiniri de sine. Dr. Ioana Vasile, medic primar obstetrică-ginecologie în cadrul Spitalului MedLife Brașov, subliniază că această etapă nu este un sfârșit, ci poate fi privită ca un nou început: „Femeile au o forță tăcută, profundă, care le ajută să traverseze cele mai grele momente. E important să înțeleagă că menopauza nu înseamnă pierdere, ci transformare“.

De ce se schimbă viața femeilor de la 45-55 de ani

Majoritatea femeilor intră la menopauză între 45 și 55 de ani, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. În unele cazuri, aceasta poate surveni mai devreme, chiar înainte de 40 de ani. Din păcate, nu se poate prevedea momentul exact când o femeie va experimenta menopauza, însă un lucru este cert: tranziția este graduală, primele semne fiind modificările ciclului menstrual. Și mai e un lucru sigur: menopauza e o etapă naturală de care nicio femeie nu e scutită și care, cu sprijin corect din partea medicilor, poate fi trăită fără multă suferință.

În România, însă, menopauza este adesea tratată ca un subiect incomod. „Cultura în care trăim asociază deseori valoarea femeii cu tinerețea și fertilitatea. E important să schimbăm această perspectivă și să privim menopauza ca o transformare, nu ca o pierdere“, atrage atenția dr. Vasile.

Cele mai frecvente simptome

În jur de 60% dintre femeile aflate la postmenopauză se confruntă cu bufeuri, transpirații și palpitații. Din experiența medicului, printre simptomele care provoacă teamă se numără: modificările bruște de dispoziție, insomniile și bufeurile intense. Toate acestea sunt și mai dificil de gestionat dacă există și confuzie: : „Ce se întâmplă cu mine?”, „De ce nu mă mai recunosc?”.

„Majoritatea pacientelor vin cu neliniști și chiar frică. Le ajut să afle că există soluții medicale și stiluri de viață care pot face tranziția mult mai blândă. Menopauza nu înseamnă boală, ci o etapă a redefinirii de sine și a unei noi forme de feminitate. Iar femeile nu trebuie să accepte suferința ca pe un dat biologic, ci le încurajez să se informeze, să ceară ajutor specializat“, explică medicul.

Dr. Ioana Vasile pune accent pe construirea unei relații de încredere cu fiecare pacientă, așa că abordează femeile care i se adresează cu mult calm și empatie. „Cred cu tărie că pacientele nu vin doar pentru un consult, ci caută în primul rând o relație de siguranță și sprijin real.“

Terapia hormonală: mituri și soluții moderne

Unul dintre tratamentele cele mai eficiente rămâne terapia hormonală de substituție (TH). Versiunea clasică, cu estrogen și progestativ sintetic, a fost asociată de-a lungul timpului cu riscuri, iar dezbaterea privind raportul risc-beneficiu continuă, însă medicina a evoluat.

În prezent, există opțiunea terapiei hormonale cu hormoni bioidentici, preparați în laborator din surse naturale și cu structură identică hormonilor produși de organism, ei având mult mai multe beneficii și mult mai puține efecte secundare decât cei sintetici.

Deși uneori controversată, terapia de substituție hormonală este abordată de medic cu echilibru și responsabilitate, având în prim-plan personalizarea tratamentului hormonal, alegerea preparatului și dozelor care se potrivesc fiecărei paciente: „Nu este un panaceu, dar pentru multe femei este o binecuvântare, atunci când este indicată corect și monitorizată atent. Informația corectă este esențială, nu frica indusă de mituri vechi“, subliniază dr. Ioana Vasile.

Cazuri din cabinet: dovada eficienței terapiei corect personalizate și a colaborării strânse medic-pacient

Pentru că medicina a evoluat, în zilele noastre există opțiuni pentru fiecare femeie. Unul dintre cazurile provocatoare din cariera medicului ginecolog și de care își amintește cu plăcere a fost cel al unei paciente care era de câțiva ani pe terapie hormonală sintetică, dar continua să se confrunte cu simptome neplăcute.

„A ajuns în clinica noastră după ce a auzit despre terapia hormonală bioidentică și a dorit să exploreze această variantă. Trecerea de la un tratament sintetic la unul bioidentic poate fi anevoioasă – necesită timp, ajustări și monitorizare atentă. Dar pacienta a avut încredere și răbdare. Am lucrat împreună etapizat, iar acum se simte mult mai bine decât înainte – are un tonus psihic echilibrat, somn de calitate și o stare generală de bine. Este o dovadă a eficienței terapiei corect personalizate și a colaborării strânse între medic și pacient“, a explicat medicul.

Și nu este singurul caz. Nu puține sunt femeile care ajung în cabinetului dr. Vasile în disperare de cauză și caută o rezolvare, după ani de suferință. „O pacientă mi-a spus din prima: «Trebuie să fac ceva, nu mai sunt eu. Copiii mi-au spus că sunt prea irascibilă și că parcă nu mai sunt mama lor». Era un moment de sinceritate profundă, dar și de suferință vizibilă. Am început împreună un proces de tratament și susținere, iar în doar câteva luni, simptomele care erau numeroase și de intensitate moderat-severă au devenit absente în totalitate. Astăzi este o femeie senină, echilibrată și cu o relație refăcută cu propria familie. Curajul ei de a cere ajutor și determinarea de a se regăsi au fost cu adevărat impresionante“, a povestit dr. Vasile, care pune accent pe comunicare, empatie și sprijin emoțional. „Fără empatie, medicina devine doar tehnică. Când o femeie se simte ascultată, văzută și validată, deja jumătate din vindecare e realizată.“

Stil de viață și prevenție

Dincolo de tratamente, medicul recomandă un stil de viață echilibrat: mișcare, somn de calitate, gestionarea stresului și, mai ales, grijă față de sine. „Feminitatea nu ține de hormoni sau de vârstă, ci de felul în care se privesc femeile pe ele însele. Mesajul meu pentru toate femeile este că menopauza nu este un sfârșit. De fapt, poate fi un nou început – o perioadă a înțelepciunii, a redefinirii de sine și a unei noi forme de feminitate. Menopauza nu înseamnă boală, ci transformare. Nu sunteți singure. Nu e nimic greșit cu voi. Aveți dreptul la informație, la sprijin, la îngrijire și la o viață trăită cu bucurie!“

„Le încurajez pe femei să se pună pe primul loc“

Dr. Ioana Vasile este mai mult decât un medic – este o prezență calmă, empatică și profund dedicată femeilor, într-o perioadă în care ele au cea mai mare nevoie de înțelegere, respect și sprijin real. Le încurajează să se îngrijească, să se pună pe primul loc și să caute sprijin atunci când simt că nu mai pot.

Încă de la început, a ales obstetrica-ginecologia pentru că i-a oferit posibilitatea unică de a fi alături de femei în cele mai importante momente ale vieții lor – de la adolescență la sarcină și mai departe, la tranziția spre menopauză. „Încă din copilărie am simțit o chemare puternică spre a înțelege și a alina suferința. Medicina mi-a oferit cadrul perfect pentru a combina cunoașterea cu grija față de oameni. M-a atras ideea de a putea face o reală diferență în viața cuiva, într-un mod profund și concret. Este o călătorie complexă, iar eu sunt onorată să fac parte din ea“, a mărturisit dr. Vasile.

