„La mine în mașină nu accept euro!”, spune un șofer de autobuz bulgar. Ce probleme apar în țara vecină după trecerea la euro

În orașul bulgar Plovdiv, trecerea la euro a adus probleme în sistemul de transport în comun, unde oamenii pot de la 1 ianuarie să cumpere bilete cu euro. Mulți șoferi refuză să accepte moneda europeană, scrie publicația bulgară TrafficNews. Cel mai recent zvon care a apărut în țara vecină: guvernul va anula trecerea la euro dacă cetățenii nu acceptă restul în euro

„Pe 4 ianuarie, la cursa nr. 24, conductorul a declarat public și tare tuturor pasagerilor că nu acceptă euro în mașina lui, cerând plata doar în leva. Pasagerilor fără leva li s-a permis să călătorească gratuit, dar pe riscul lor dacă apare un control”, scrie TrafficNews , care insistă asupra unei inspecții din partea autorităților de control.

Publicația amintește și de noile reguli din orașul aflat la 150 km de capitala Sofia: un bilet de autobuz costă de la 1 ianuarie 0,51 eurocenți. Poate fi cumpărat și pentru 1 leva, în continuare. Însă locuitorii se plâng că șoferii și conductorii refuză să accepte monedele euro.

În cursele fără conductor, unde șoferul trebuie să încaseze biletele și să returneze restul în timp ce conduce prin trafic, situația este și mai confuză. Pe parcursul a trei rute, au apărut trei situații diferite, scrie publicația.

Primul: un șofer insistă să ne dea rest 50 eurocenți la biletul cumpărat cu un euro, pentru că este mai ușor. S-a încurcat însă la calcul și a oferit rest de trei ori mai mult decât trebuia. Al doilea: restul la o bancnotă de 5 euro a venit doar în leva. A treia situație: la o plată făcută în leva nu a apărut nicio problemă.

Probleme și în supermarketuri

Probleme sunt și în supermarketuri, unde oamenii spun că primesc rest în leva. „Am plătit cu o bancnotă de 20 de leva în ambele cazuri. Restul a fost în monede de leva. Credeam că dacă trecem la euro nu ne mai umplem portofelele cu monede leva”, a spus o locuitoare din Plovdiv.

Publicația notează că tensiunile de la casele de marcat nu numai că nu scad, ci se adâncesc. Pe de o parte, există clienți care sunt convinși că, indiferent de moneda în care plătesc, restul trebuie neapărat să fie în euro.

Pe de altă parte, există persoane care refuză demonstrativ să accepte rest în euro, insistând pe leva „cât timp le mai au”. Între aceste două extreme se află comercianții, care susțin că adesea pur și simplu nu au de ales.

„Ne acuză că nu vrem să dăm euro, dar nu avem de unde să-i luăm”

Comercianții spun că, chiar înainte de introducerea oficială a monedei euro, se adresaseră băncilor lor cu solicitări specifice pentru bancnote euro – bancnote cu valori mici și medii necesare pentru returnarea restului zilnic. Cu toate acestea, răspunsul era adesea același – băncile nu aveau cantități suficiente și de cupiurile necesare.

„Ne acuză că nu vrem să dăm euro, dar adevărul este că pur și simplu nu avem de unde să-i luăm”, au declarat proprietarii mai multor magazine pentru TrafficNews. Potrivit acestora, stresul de la casa de marcat se transferă complet asupra personalului, care trebuie să explice probleme pentru care nu sunt responsabili.

În același timp, în multe locuri oamenii refuză să accepte rest în euro, motivați de motive emoționale sau ideologice. Aici mai apare un element – teoria conspirației care câștigă popularitate pe rețelele de socializare.

Circulă online afirmația că, dacă cetățenii refuză în mod masiv să plătească în euro și nu acceptă rest în euro, guvernul va fi obligat să anuleze introducerea noii monede, deoarece leva bulgărească va rămâne principalul mijloc de plată. Economiștii și instituțiile spun cu fermitate că astfel de afirmații nu au niciun temei și că procesul de introducere a euro este ireversibil, dar mitul a căpătat deja viață proprie.

Marii investitori internaționali ar putea cumpăra clădiri întregi de apartamente, spun brokerii bulgari

Intrarea în zona euro va fi cel mai probabil motivul pentru care prețurile locuințelor vor continua să crească, au declarat brokerii. Pe măsură ce ne apropiem de nivelul de trai din țările mai dezvoltate din punct de vedere economic și pe măsură ce veniturile cresc, prețurile proprietăților din țara noastră vor crește și ele. Într-o serie de țări europene, o mare parte a oamenilor locuiesc în locuințe de închiriat, deoarece proprietățile sunt prea scumpe pentru nivelul veniturilor.

Creșterea prețurilor proprietăților în Bulgaria de-a lungul anilor ar putea fi mai lină, cu 6-10 procente, și nu la fel de rapidă ca imediat înainte de intrarea noastră în zona euro. Motivul este că piața va fi mai echilibrată. Unii oameni care și-au investit banii în proprietăți ar putea decide să obțină profit și să le vândă. Dar, în același timp, vor exista mai mulți cumpărători din străinătate pe piață. Marii investitori internaționali ar putea cumpăra clădiri întregi de apartamente, ceea ce va avea un impact asupra pieței.

În ultimii 10 ani, prețurile apartamentelor s-au triplat în unele orașe.

Prețurile locuințelor din Sofia s-au triplat, casele și apartamentele din capitală crescând cu peste 196% față de 2015, conform datelor Institutului Național de Statistică. Acest lucru plasează Sofia pe primul loc în clasamentul creșterilor de prețuri la proprietăți. Datele arată că în Sofia există o cerere serioasă atât pentru case și apartamente noi, cât și pentru cele existente.

Pe locul al doilea în clasament se află Varna, cu o creștere totală a prețurilor de 163% în zece ani. Creșterea prețurilor construcțiilor noi este de 126%, iar pentru locuințele existente creșterea prețurilor pentru această perioadă este de 185%. Aceste date nu includ tranzacțiile din stațiunile din apropierea Varnei.

Pe locul trei printre cele mai mari șase orașe din țară se află Plovdiv, cu o creștere de 148% a prețurilor proprietăților , iar Ruse se situează pe locul patru cu o creștere a prețurilor de 142%.

Primele cinci orașe cu cea mai mare creștere a valorii proprietăților sunt completate de Stara Zagora. Creșterea prețurilor pentru construcțiile noi în oraș în ultimii aproape zece ani este de 123%.