Lacul Snagov, de la nomenclaturiști comuniști la milionarii de azi. Ce s-a ales de Vila “Chivu Stoica” și de râvnitul său bufet

Lacul Snagov, de la nomenclatura comunistă la milionarii de azi. Foto: fundatiasnagov.ro

Lacul Snagov, cel mai mare lac natural din Câmpia Română, cu o lungime de 16 kilometri, este o oază de biodiversitate, având o arie naturală protejată care include Delta Snagovului și insula pe care se află mănăstirea Snagov.

O resursă naturală bogată, fermecătoare, unică pentru împrejurimile Bucureștiului, dar vulnerabilizată constant deinterese imobiliare.

Cu malurile sale cândva sălbatice, zona este atracție pentru cei își doresc și, acum, își permit o casă de vacanță sau reședință la pădure, cu livadă și ieșire la luciul apei încă din perioada interbelică.

Pe vremea comunismului, în anii ’80, tovarășii cu rang înalt sau din eșalonul 2 al partidului, cu vile repartizate la Snagov, aveau acces la restaurante cu circuit închis, popicărie unde și Nicolae Ceaușescu dădea cu bila, și „Case de comenzi” administrate de Gospodăria de Partid, în care se găseau produse de care simplii muritori nu se puteau apropia: carne, băuturi și țigări străine, Pepsi, înghețată, bere, apă minerală Borsec, Cico, ciocolată din import și alte asemenea bunătăți inaccesibile “clasei muncitoare”.

Snagovul făcea parte dintr-o altă lume. Ca să intri în aceste vile și restaurante bine păzite aveai nevoie de permis special. Trebuia să fii de-al lor.

