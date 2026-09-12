Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată

Superstarul Lady Gaga și logodnicul ei, omul de afaceri Michael Polansky, au devenit părinți pentru prima dată, dezvăluie revistele americane People și PageSix.

Deocamdată, nu se cunosc mai multe detalii, precum numele bebelușului, sexul sau data nașterii copilului. Lady Gaga a fost surprinsă de paparazzi PageSix cu bebelușul în brațe, la plimbare.

Vedeta pop americană, în vârstă de 40 de ani, câștigătoare a premiului Grammy, și-a exprimat în ultimii ani dorința de a avea un copil. Într-un videoclip publicat pe YouTube în decembrie 2019, Lady Gaga a discutat despre planurile sale pentru următorii 10 ani și a menționat că speră ca „bebelușii” să facă parte din acel viitor.

„Vreau să fac mai multe filme, vreau să am copii”, spunea Gaga la acea vreme.

Lady Gaga și-a încheiat cel mai recent turneu, „The Mayhem Ball”, în luna aprilie. Acesta a durat aproape nouă luni și a cuprins 86 de spectacole în întreaga lume. Ultimul ei album, „Mayhem”, a câștigat premiul pentru cel mai bun album vocal pop la ultima ediție a premiilor Grammy, la începutul acestui an.

Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta, s-a logodit în 2024 cu antreprenorul Michael Polansky, în vârstă de 42 de ani.

Lady Gaga și logodnicul ei, Michael Polansky. Credit line: Evan Agostini / AP / Profimedia

Gaga și Polansky au fost văzuți prima dată împreună în 2020, când au fost fotografiați sărutându-se la o petrecere de Revelion în Las Vegas. La scurt timp după aceea, și-au oficializat relația pe Instagram.

În anii care au urmat, cei doi au păstrat o prezență discretă, fără a ieși în evidență.