Lagarde ar putea părăsi BCE înainte de expirarea mandatului

Christine Lagarde ar putea pleca de la șefia BCE înainte de expirarea mandatului său de opt ani, care expiră în octombrie 2027, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citată de Financial Times.

Principalul bancher central al Europei, care s-a alăturat BCE cu sediul la Frankfurt în noiembrie 2019, venind de la FMI, vrea să se retragă înainte de alegerile prezidențiale franceze din aprilie anul viitor.

Potrivit sursei citate, Lagarde dorește să le permită președintelui francez aflat la datorie, Emmanuel Macron, și cancelarului german Friedrich Merz să găsească un nou șef pentru una dintre cele mai importante instituții ale UE. Nu este încă clar când va avea loc plecarea ei din funcție.

BCE a refuzat să comenteze.

Economiștii europeni chestionați de FT în decembrie i-au considerat pe fostul guvernator al băncii centrale a Spaniei, Pablo Hernández de Cos, și pe omologul său olandez, Klaas Knot, drept principalele opțiuni pentru a deveni următorul președinte al băncii centrale a zonei euro. Isabel Schnabel, membră a consiliului executiv al BCE, a declarat că este interesată de acest post, iar persoane aflate la curent cu gândirea președintelui Bundesbank, Joachim Nagel, au declarat că și acesta este interesat de funcție.

Persoane informate despre discuțiile de la Paris au declarat pentru FT că Macron – care nu poate candida pentru un al treilea mandat de președinte al Franței – a dorit de luni de zile să aibă un cuvânt de spus în alegerea succesorului lui Lagarde.

Alegerile prezidențiale franceze din aprilie anul viitor vor fi cruciale pentru a doua cea mai mare economie a zonei euro și pentru UE în ansamblu.

Perioada în care Lagarde a fost la conducerea BCE a fost modelată de o serie de crize, inclusiv pandemia de Covid-19, invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia și un conflict comercial cu SUA.

Sub conducerea sa, inflația din zona euro a crescut până la aproape 11% la sfârșitul anului 2022, pe măsură ce prețurile la energie au crescut vertiginos în urma atacului Rusiei asupra vecinului său, iar lanțurile globale de aprovizionare au suferit blocaje legate de pandemie.

BCE a majorat ratele dobânzilor de la minus 0,5% la 4% în puțin peste un an.

De la mijlocul anului 2024, banca centrală a redus costurile de împrumut la 2%, pe măsură ce inflația a scăzut la nivelul țintei pe termen mediu de 2% a BCE.

Numirea lui Lagarde în funcția de președinte al BCE a venit după ce Macron și cancelarul german de atunci, Angela Merkel, au încheiat o înțelegere surpriză în 2019.

Ei au convenit ca Lagarde să preia conducerea BCE, iar apoi ministrul german al apărării, Ursula von der Leyen, să devină președintele Comisiei Europene.

Luna trecută, Lagarde a declarat pentru Bloomberg TV că a acceptat postul la BCE sub impresia că va avea un mandat de cinci ani, comentarii considerate de observatori ca o posibilă pregătire pentru o ieșire anticipată.

Ea și-a amintit cum i-a spus lui Macron, după ce a acceptat rolul de președinte al BCE: „Voi fi la Frankfurt timp de cinci ani. Și în acel moment Macron a spus «Nu, timp de opt ani».”

În vara anului trecut, un purtător de cuvânt al BCE a subliniat că Lagarde „este hotărâtă să-și încheie mandatul [de opt ani]”, după ce fostul președinte al Forumului Economic Mondial, Klaus Schwab, a declarat că președintele băncii centrale a discutat despre o posibilă plecare anticipată pentru a prelua conducerea WEF.