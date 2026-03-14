Primele negocieri în conflictul din Orientul Mijlociu. Discuțiile vor fi mediate de ginerele lui Trump

Israel și Liban urmează să desfășoare negocieri directe în zilele următoare, primele de la începutul războiului din Iran care a atras și Libanul în conflictul, scrie publicația israeliană Haaretz, citată de Reuters.

Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, va fi implicat în discuțiile care vor avea loc la Paris sau în Cipru, a scris Haaretz, citând două surse familiarizate cu subiectul.

Delegația israeliană va fi condusă de către Ron Dermer, un apropiat al premierului Benjamin Netanyahu.

Se așteaptă ca negocierile să se concentreze pe încetarea ostilităților în Liban și pe dezarmarea grupării șiite pro-iraniene Hezbollah.

Hezbollah a atacat Israelul pe 2 martie afirmând că este vorba de represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, la începutul războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Ulterior, Israel a lansat o campanie intensă de bombardamente împotriva grupării libaneze, în care au fost ucise peste 770 de persoane și care a determinat sute de mii de persoane să-și abandoneze casele.

Pe 9 martie, președintele Libanului, Joseph Aoun, a acuzat Hezbollahul pro-iranian că vrea „să provoace prăbușirea Libanului” și a propus „negocieri directe” cu Israelul.

El a propus „un armistițiu total” cu Israelul și s-a declarat în favoarea unor negocieri direct sub patronaj internațional între cele două țări. De asemenea, Aoun a cerut susținere logistică pentru armata libaneză pentru dezarmarea Hezbollah.