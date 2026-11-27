Lanțul olandez Action va deschide pe 3 decembrie un nou magazin în România, de această dată în Brăila, scrie site-ul Economica.

Cu deschiderea de săptămâna viitoare, Action ajunge la 31 de magazine în țară.

Nou magazin se află pe strada Industriei 17, are o suprafață de 815mp, 14 angajați, și are program de luni până duminică, între orele 9:00 și 21:00.

Compania menționează că introduce săptămânal 150 de produse noi și asigură un sortiment relevant, adaptat nevoilor și preferințelor diverse. 1.500 de produse Action costă sub 5 Lei.