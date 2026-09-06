Lanțul de magazine cu produse sub 5 lei se extinde și angajează noi oameni. Ce salarii oferă

Cu 26 de magazine deschise în România din 2025 încoace, lanțul olandez de magazine Action își contină expansiunea, scrie Economica.net.

Potrivit unui anunț de recrutare al companiei, Action va deschide un magazin lângă Iași, iar pentru asta recrutează un manager adjunct de magazin pentru care oferă salarii nete între 4300 și 4500 de lei net.

Expansiunea continuă și în Cluj-Napoca, Brăila şi Curtea de Argeş.

Pentru aceleași poziții ca lângă Iași, la Cluj-Napoca, Action oferă salarii nete cuprinse între 4.400 lei şi 4.600 lei lunar, la Curtea de Argeş, salarii cuprinse între 4.100 de lei şi 4.300 lei net lunar, iar la Brăila ofertat cu salarii nete situate între 4.000 de lei şi 4.200 de lei lunar.

În plus, viitorii angajați primesc asigurare medicală privată, 22 de zile de concediu pe an, bonuri de masa de 40 de lei pe zi și alte beneficii.