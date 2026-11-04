Larry Ellison a pierdut într-un an 169 de miliarde de dolari. Marile pierderi din clasamentul miliardarilor

Oracle a anunțat luni planuri de a strânge 20 de miliarde de dolari prin vânzări noi de acțiuni și obligațiuni pentru a finanța extinderea centrului său de date bazat pe inteligență artificială, ceea ce a dus la o scădere a acțiunilor companiei cu peste 4% și a reaprins îngrijorările investitorilor cu privire la creșterea datoriei companiei, arată într-o analiză echipa BestBrokers.

Averea netă a cofondatorului Oracle, Larry Ellison, a suferit deja o lovitură majoră în ultimul an, dar cum se compară pierderile sale cu cele ale altor miliardari?

Datele arată că miliardarul care a pierdut cea mai mare parte a averii în ultimul an este cofondatorul și directorul tehnic al Oracle, Larry Ellison , a cărui avere netă a scăzut de la 352,4 miliarde de dolari pe 12 octombrie 2025 la 183,5 miliarde de dolari un an mai târziu, o scădere de 47,9% în doar douăsprezece luni. El este urmat de președintele LVMH, Bernard Arnault (în scădere cu 47,8 miliarde de dolari) și de magnatul indonezian Prajogo Pangestu (în scădere cu 35,1 miliarde de dolari). Numai Ellison a pierdut mai mult decât următorii șase cei mai mari pierzători la un loc.

În octombrie 2025, Larry Ellison, era a doua cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă de 352,4 miliarde de dolari, la doar 120 de miliarde de dolari în urma lui Elon Musk. Un an mai târziu, Musk devenea primul trilionar din lume, cu o avere de peste cinci ori mai mare decât cea a lui Ellison. Între timp, Oracle s-a împrumutat masiv pentru a construi centrele de date de care are nevoie pentru contractele sale de cloud cu inteligență artificială , multe dintre ele cu OpenAI, producătorul ChatGPT, ceea ce a dus datoria sa la peste 125 de miliarde de dolari și, în cele din urmă, a cauzat o scădere a acțiunilor companiei cu 60% față de vârful din septembrie 2025. Acest lucru a provocat o scădere masivă a averii lui Ellison, cu 168,9 miliarde de dolari într-un singur an. Dacă distribuim această scădere în mod egal pe parcursul anului trecut, aceasta ar fi echivalentă cu 463 de milioane de dolari pierdute în fiecare zi timp de 365 de zile la rând .

La începutul anului 2024, președintele LVMH, Bernard Arnault, l-a depășit pentru scurt timp pe Elon Musk ca cea mai bogată persoană din lume, profitând de o creștere a cererii de genți Louis Vuitton, șampania Dior și Moët post-pandemie. De atunci, cererea globală de bunuri de lux s-a răcit, iar acțiunile LVMH au scăzut cu peste 40% numai în acest an. Aceasta a șters 47,8 miliarde de dolari din averea netă a lui Arnault într-un singur an, aproximativ 131 de milioane de dolari pe zi , iar în septembrie, acesta a ieșit din lista Forbes a celor mai bogați 10 oameni din lume.

Magnatul afacerilor indonezian Prajogo Pangestu a pierdut 35,1 miliarde de dolari pe parcursul anului, aproape trei sferturi din averea sa netă, rămânând cu 13,2 miliarde de dolari . O mare parte din averea sa este legată de Barito Renewables, unde marea majoritate a acțiunilor sunt deținute de un număr mic de persoane din interior. La începutul acestui an, furnizorul de indici MSCI a semnalat această problemă a proprietății concentrate, iar în luna mai a eliminat Barito Renewables din indicele său standard global, forțând fondurile care îl urmăresc să își vândă acțiunile.

Pe măsură ce giganții tehnologici se grăbesc să construiască centre de date bazate pe inteligență artificială, serverele lor au cumpărat o mare parte din stocul mondial de cipuri de memorie, ceea ce a dus la creșterea costurilor pentru producătorii de smartphone-uri.

Xiaomi a fost printre cele mai afectate companii, profitul său din primul trimestru scăzând cu 43% . Acest lucru a redus averea netă a fondatorului Lei Jun cu mai mult de jumătate, de la 41,5 miliarde de dolari la 19,9 miliarde de dolari.

În mod ironic, aceeași penurie a contribuit la transformarea fondatorului CXMT, Zhu Yiming, într-una dintre averile cu cea mai rapidă creștere a anului, deoarece compania sa produce exact cipurile pe care producătorii de smartphone-uri se luptă să și le permită. Fondatorul Pop Mart, Wang Ning, a pierdut 8,6 miliarde de dolari în ultimul an, pe măsură ce nebunia pentru Labubu a început să se estompeze .

În cele trei săptămâni care au trecut de la 12 octombrie, averea netă a lui Larry Ellison a scăzut cu încă 23,8 miliarde de dolari, ajungând la 159,7 miliarde de dolari, potrivit Forbes , ceea ce înseamnă că averea sa este acum mai mică decât cea pierdută în ultimul an. Averea netă a lui Low Tuck Kwong a scăzut cu încă 39%, ajungând la 9,7 miliarde de dolari , însă acest lucru s-a întâmplat după ce acesta a vândut aproximativ trei sferturi din participația sa la Bayan Resources omului de afaceri indonezian Haji Isam, la o fracțiune din prețul la care s-au tranzacționat acțiunile câteva zile mai târziu.

Pe de altă parte, Mukesh Ambani și-a recâștigat 9,6 miliarde de dolari, aducând averea sa netă înapoi la 88,4 miliarde de dolari, după ce compania sa de telecomunicații, Jio, a avut un debut record la bursă pe 28 octombrie, în timp ce Lei Jun de la Xiaomi și-a revenit cu aproape 15%, ajungând la 22,8 miliarde de dolari.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici: