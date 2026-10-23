Laszlo Balint, pe radarul mai multor echipe din SuperLiga. Ce spune antrenorul despre negocierile purtate

Tehnicianul Laszlo Balint (47 de ani) se află în discuții avansate pentru a prelua o echipă din străinătate, dar a purtat tatonări și cu formații din prima ligă a României, printre care și Csikszereda.

Fostul antrenor al celor de la Universitatea Craiova, UTA sau Oțelul Galați a dezvăluit că reprezentanții săi negociază în prezent oportunități din afara țării, exprimându-și dorința de a reveni cât mai curând pe banca tehnică:

„Inclusiv în acest moment agenții mei poartă discuții – și sunt discuții destul de avansate, din ce mi s-a transmis. Agenții mei discută acum cu echipe din străinătate. Sincer, îmi doresc foarte mult să revin cât mai repede în circuit, pentru că nu-mi place să stau foarte mult pe bară. Dar, pe de altă parte, nici nu vreau să regret vreo decizie, să merg undeva unde lucrurile nu sunt OK și unde nu cred eu că se pot realiza anumite obiective”, a declarat Balint, potrivit gsp.ro.

În ceea ce privește SuperLiga, antrenorul rămas liber de contract în martie, după despărțirea de Oțelul Galați, a confirmat negocierile purtate cu conducerea grupării din Miercurea Ciuc, club pe care l-a mai pregătit în perioada 2017-2018.

Cu toate acestea, formația harghiteană, clasată pe ultimul loc, cu două puncte acumulate în 12 etape, l-a instalat ulterior pe banca tehnică pe Valentin Suciu:

„Au fost destul de multe discuții în ultima perioadă și pot să confirm că Csikszereda a fost una dintre echipele cu care am discutat, chiar dacă nu am ajuns la discuții concrete. Eu am o relație foarte bună în primul rând cu domnul Szondi (n.r. președintele clubului), pentru că am lucrat acolo, chiar dacă acum mulți ani, în Liga 3, și avem o relație bazată pe respect reciproc. L-au ales pe domnul Suciu”.

Deși au existat tatonări și cu alte grupări din Superligă, Balint a preferat să nu le divulge identitatea, precizând că discuțiile s-au sistat din diverse motive:

„A fost o discuție de principiu pe care am avut-o cu cei de la Csikszereda. N-aș vrea să intru foarte mult în detalii. În plus, în acel moment aveau antrenor. În acest moment au, la fel, un antrenor.

Eu îl stimez, îl apreciez pe Vali, se și vede cumva, echipa s-a scuturat și cel puțin la ultimul meci au demonstrat o atitudine exemplară, au obținut acel punct la Oțelul, pe un stadion unde, eu știu foarte bine, se câștigă destul de greu”.