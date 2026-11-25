Laszlo Dioszegi, patronul clubului Sepsi OSK, a avut o reacție fermă în contextul speculațiilor privind o posibilă despărțire de antrenorul Ovidiu Burcă și numirea lui Marius Măldărășanu în locul acestuia.

Aflat în vacanță în Vietnam, finanțatorul covăsnenilor a transmis un mesaj clar pe rețelele de socializare, confirmând că merge în continuare pe mâna actualului tehnician.

„Așa, acum am aflat și eu că a avut loc schimbarea antrenorului! Presa l-a demis pe antrenorul nostru fără ca eu să știu! Se pare că aici deja are loc o naționalizare! Oare tot ei vor alcătui și primul 11 pentru meciul de vineri?

Lăsând gluma la o parte, vreau să repet: anul trecut am luat deja multe decizii greșite și nu vrem să repetăm aceleași greșeli! Deocamdată, mergem mai departe împreună, pe același drum! Dragi suporteri, vineri ne așteaptă o nouă deplasare dificilă. Susțineți echipa fără oprire!”, a scris Dioszegi pe Facebook.

Scaunul lui Ovidiu Burcă a fost pus sub semnul întrebării din cauza parcursului modest din ultima perioadă. Echipa din Sfântu Gheorghe a obținut doar două victorii în precedentele 11 partide disputate în toate competițiile și ocupă locul 11 în Superliga, cu 18 puncte strânse în 16 etape.

Burcă, numit la echipă în iunie 2025, a reușit promovarea covăsnenilor în primul eșalon. Sepsi OSK va evolua în runda următoare în deplasare, împotriva celor de la Universitatea Cluj, pe 27 noiembrie.