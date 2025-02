Latina nu va mai fi materie obigatorie la liceu. Ce schimbări sunt propuse pentru elevii de liceu

Limba latină nu va fi mai disciplină obligatorie pentru elevii de liceu, în timp ce gramatica va fi introdusă la orele de Limba română, potrivit planurilor-cadru pentru învățământul liceal puse în dezbatere publică de Ministerul Educației.

Latina a rămas doar la specializările de la Vocațional – Teologic, sub formă de disciplină de specialitate (romano-catolici) sau opțională, conform Edupedu.

Ea apare în planurile-cadru explicit doar la cultul romano-catolic, specializarea teologie romano-catolică și specializarea ghid turism religios (și în română, și în maghiară), ca parte din curriculumul de specialitate, cu o oră pe săptămână în clasele IX, X, XI și XII. La cultul ortodox, ar urma să poată fi aleasă de elevi din curriculumul la decizia elevului din oferta școlii (CDEOȘ).

Conform planurilor-cadru actuale pentru liceu, aprobate în 2009, elevii de la profilul uman, specializarea filologie, studiază limba latină o oră pe an în clasele a IX-a, a X-a și a XII-a, și două ore pe săptămână în clasa a XI-a. Elevii de la științe sociale studiază, de asemenea, limba latină o oră pe an în clasele a IX-a și a X-a. Specializarea teologie ortodoxă – muzică bisericească, care în prezent are o oră de latină pe săptămână în clasele a XI-a și a XII-a, va fi lipsită de această disciplină.

În schimb, manualele de Limba și literatura română vor include și noțiuni de gramatică pentru elevii de clasele a IX-a și X-a.

„Limba și literatura română: Va include explicit și unități de învățare pentru gramatică, în principal în clasele a IX-a și a X-a, pentru a asigura continuitatea și completarea studiului prin programele școlare de gimnaziu”, se arată în planurile publicate de Ministerul Educației.

Noile planuri cadru pentru liceu, în dezbatere până în martie

Ministerul Educației și Cercetării a pus vineri în consultare publică planurile-cadru pentru liceu, iar propunerile vor putea fi trimise la adresa de e-mail consultare@rocnee.ro până la data de 6 martie.

Potrivit ministrului Daniel David, dezbaterea națională va presupune patru întâlniri cu prezență fizică, organizate în centre academice istorice în București (11 februarie), Cluj-Napoca (14 februarie), Iași (25 februarie) și Timișoara (4 martie). După dezbaterile cu prezență fizică va fi organizată o dezbatere online, în data de 6 martie.

El a spus că elaborarea și aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul liceal reprezintă începutul unui proces complex.

Conform ministrului, vor urma realizarea programelor școlare pentru disciplinele/modulele obligatorii (până în toamna anului 2025), inițierea elaborării manualelor după modele moderne, validate la nivel internațional (cu un accent, acolo unde este posibil, pe variante și/sau extensii digitalizate), abilitarea curriculară a cadrelor didactice, cu accent pe metode educaționale moderne de predare-învățare.

Daniel David susține că planurile-cadru propuse reflectă „constrângerile” legislației naționale (inclusiv prin unele discipline și teme stabilite prin lege) și bunele practici europene/internaționale, adaptate însă contextului național.

„Altfel spus, ţintim mai strategic dezvoltarea avansată a competenţelor-cheie: (1) competenţe de alfabetizare avansată («literaţie»); (2) competenţe multilingvistice; (3) competenţe în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii; (4) competenţe digitale; (5) competenţe personale, sociale şi de a învăţa să înveţi; (6) competenţe civice (cetăţeneşti); (7) competenţe antreprenoriale; (8) competenţe de sensibilizare şi expresie culturală”, a arătat David.

Schimbările ar urma să fie implementate începând cu generaţia anului şcolar 2026-2027. Elevii clasei a IX-a din anul școlar 2026-2027 vor fi prima promoție care vor susține noul examen național de bacalaureat, prevăzut în Legea 198/2023. Elevii care vor fi în clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a, în anul școlar 2026-2027, vor continua studiul pe actualul curriculum liceal până la finalizarea parcursului liceal.