Lavrov: „A venit momentul” pentru o discuție cu SUA despre relațiile economice

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat la un summit desfășurat la Antalya, în Turcia, că a venit momentul pentru o discuție cu Statele Unite despre modul în care Washingtonul vede viitoarele relații economice cu Rusia, însă a subliniat că între cele două țări persistă diferențe, notează Reuters.

Lavrov a mai spus că NATO „nu se află în cea mai bună formă”, dar că Rusia nu va interveni în afacerile interne ale alianței.

Rusia a făcut din reluarea cooperării economice cu Statele Unite un element central al demersului său pentru o detensionare diplomatică în relația cu administrația președintelui american Donald Trump.

Săptămâna aceasta, Administrația Trump a prelungit suspendarea sancțiunilor care vizează petrolul rusesc livrat pe mare, măsură luată luna trecută pentru a atenua impactul creșterii prețurilor la petrol.

Derogarea acordată de Departamentul Trezoreriei permite țărilor să achiziționeze petrol și produse petroliere rusești încărcate pe nave începând de vineri și până pe 16 mai. Măsura exclude tranzacțiile care implică Iranul, Cuba și Coreea de Nord.

Măsura face parte din eforturile administrației de a controla prețurile globale la energie, care au crescut vertiginos în timpul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul. Aceasta a venit după ce țările din Asia, afectate de șocul energetic global, au presat Washingtonul să permită ca surse alternative de aprovizionare să ajungă pe piețe.