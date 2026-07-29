Lavrov acuză Occidentul că urmărește „dezintegrarea Rusiei”: „Întreaga lume autoproclamată civilizată s-a ridicat împotriva noastră”

Occidentul consideră atacurile ucrainene în profunzimea teritoriului Rusiei drept o victorie care va conduce la dezintegrarea Rusiei, dar rușii nu vor accepta ultimatumuri întrucât nu și-au pierdut demnitatea, a declarat miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de agențiile EFE și Agerpres.

„Ei văd că lovesc ținte cu multe dintre armele lor cu rază lungă de acțiune și au început să promoveze aceasta ca o schimbare a dinamicii conflictului, și anume că Ucraina ar putea învinge Rusia”, a remarcat ministrul rus de externe într-un interviu acordat agenției de știri ruse TASS.

Ca atare, „se aud din nou sloganuri de provocare a unei înfrângeri strategice Rusiei, sloganuri de decolonizare a Rusiei, ceea ce înseamnă în mod deschis dezintegrarea țării noastre”, a adăugat el.

Într-o tactică de război asimetric, Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile împotriva rafinăriilor, depozitelor de combustibil și bazelor militare de pe teritoriul Rusiei, iar în ultimele săptămâni a adăugat pe lista sa de ținte depozitele Wildberries, echivalentul rusesc al Amazon.

Potrivit ministrului rus de externe, Occidentul „sprijină activ” politicieni opozanți ruși care au emigrat și organizează în Europa tot felul de „grupuri anti-rusești care strâng fonduri pentru a duce o luptă clandestină menită să fractureze societatea rusă”.

„Este un lucru pe care ei nu îl ascund deloc. Canalele noastre de televiziune arată toate planurile Occidentului. Și este important ca toată lumea să vadă asta, pentru a înțelege că nu este o glumă (…) Întreaga lume autoproclamată ‘civilizată’ s-a ridicat împotriva noastră”, a adăugat Lavrov.

Între timp, a continuat el, „întreaga lume urmărește cu mare atenție, iar unii cu mari așteptări, cum se va termina acest război impus de Occident” și căruia, a spus Lavrov, președintele rus Vladimir Putin a răspuns prin lansarea campaniei militare în Ucraina.

Potrivit șefului diplomației ruse, Occidentul a crezut că are Rusia „în buzunar”, iar acum cere Rusiei un armistițiu în Ucraina ca o condiție pentru a negocia, poziție în care Moscova vede un „ultimatum”.

Pe de altă parte, ministrul rus de externe consideră că Rusia „face progrese zilnic” pe frontul din Ucraina. „Nu atât de rapid precum ne-am dori, dar ne protejăm trupele”, a susținut el, menționând că Ucraina „vrea să compenseze eșecurile sale pe front prin atacuri teroriste și să submineze nivelul de trai cu care rușii s-au obișnuit”.