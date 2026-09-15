Lavrov acuză SUA că au prelungit războiul din Ucraina: „Am fi trăit fără război de un an”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat marți Statele Unite că au prelungit cu un an războiul Moscovei împotriva Ucrainei, după ce administrația americană s-ar fi retras din ceea ce el a numit „acordurile de la Anchorage”, convenite între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, transmite Kyiv Independent.

Moscova a făcut în repetate rânduri referire la presupusele înțelegeri convenite în cadrul întâlnirii dintre Trump și Putin din 2025, în Alaska, însă oficialii americani au negat că ar fi existat astfel de acorduri.

Lavrov a susținut că retragerea Washingtonului din aceste presupuse înțelegeri, despre care afirmă că s-ar fi produs sub presiunea Europei, a împiedicat încheierea războiului.

„Dacă americanii nu s-ar fi retras din acordurile de la Anchorage”, iar Europa nu ar fi „îndepărtat” Statele Unite de la acestea, „acum am fi trăit de un an fără război”, a declarat Lavrov.

Emisarii lui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au vizitat Moscova și Kievul la începutul acestei luni, în încercarea de a debloca negocierile de pace. Vizita la Kiev a fost prima a celor doi emisari de la relansarea eforturilor de a readuce Rusia și Ucraina la masa negocierilor.

Cel mai concret rezultat al deplasării a fost un acord între Ucraina, Statele Unite și Rusia pentru reluarea negocierilor trilaterale. Rundele anterioare au înregistrat puține progrese politice, dar au dus la importante inițiative umanitare, inclusiv schimburi de prizonieri de război.

Lavrov a declarat că Moscova rămâne deschisă reluării negocierilor.

„Nu am refuzat niciodată să negociem, iar toate negocierile care au avut loc au fost întrerupte nu la inițiativa noastră. Dacă partenerii noștri sunt pregătiți, este absolut posibil să le reluăm”, a spus el.