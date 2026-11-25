Litiul, un element prezent în mod natural în creierul uman, se găsește în cantități mai mici în anumite zone cerebrale afectate de boala Alzheimer, au descoperit cercetătorii de la Harvard, printre care și românul Liviu Aron. În experimentele pe animale, administrarea unei anumite forme de litiu în doze foarte mici a redus modificările cerebrale asociate bolii și a îmbunătățit memoria.

În decembrie 2026, cercetătorii de la Johns Hopkins University intenționează să înceapă un studiu clinic pentru a evalua siguranța și tolerabilitatea acestei forme de litiu la pacienții cu boala Alzheimer în stadiu incipient.

Ce se întâmplă cu litiul în creierul afectat de Alzheimer

Studiul publicat în 2025, în revista Nature, îl are ca prim autor pe cercetătorul român Liviu Aron și a fost coordonat de Bruce Yankner, profesor de genetică și neurologie la Harvard Medical School. Echipa a identificat un posibil mecanism prin care disponibilitatea litiului în creier scade în boala Alzheimer.

Cercetătorii au observat că plăcile de beta-amiloid, depozite de proteine caracteristice acestei boli, pot reține litiul, astfel încât în țesutul cerebral din jur rămâne o cantitate mai mică disponibilă.

Pentru a vedea ce efect are această scădere, echipa a redus la aproximativ jumătate nivelul litiului din creierul șoarecilor. Drept urmare, s-au acumulat cantități mai mari de beta-amiloid și tau, inflamația s-a accentuat, iar unele conexiuni dintre neuroni s-au pierdut. În același timp, memoria animalelor s-a deteriorat mai rapid. Unele dintre aceste modificări au fost asociate cu activitatea enzimei GSK3, implicată în depunerea proteinei tau.

Autorii studiului consideră că scăderea nivelului de litiu poate favoriza acumularea de beta-amiloid și tau și poate accelera modificările asociate bolii Alzheimer. Deocamdată, ipoteza se bazează în principal pe experimente pe animale și trebuie verificată în teste pe oameni. Yankner, care studiază de zeci de ani toxicitatea beta-amiloidului, spune că rezultatele justifică testarea unor doze foarte mici de litiu în studii clinice.

Forma de litiu care a îmbunătățit memoria șoarecilor, în doze foarte mici

După ce au observat efectele scăderii nivelului de litiu din creier, cercetătorii au încercat să afle dacă acestea pot fi contracarate prin administrarea unor cantități foarte mici din acest element. Nu toate formele de litiu testate au avut însă aceleași efecte.

În psihiatrie se folosește în principal carbonatul de litiu. Cercetătorii de la Harvard au observat însă că și această formă ajunge să fie reținută în plăcile de beta-amiloid. Pentru a obține suficient litiu disponibil în țesutul cerebral ar fi necesare doze mult mai mari, greu de tolerat mai ales de persoanele în vârstă.

Echipa a comparat mai multe săruri de litiu și a constatat că orotatul de litiu se acumula într-o măsură mai mică în plăci. Administrat șoarecilor în apa de băut, acesta a redus depozitele de beta-amiloid și tau și a îmbunătățit memoria, inclusiv la animalele cu modificări avansate.

Cantitatea folosită a fost de aproximativ o mie de ori mai mică decât dozele utilizate pentru tulburarea bipolară și a readus nivelul litiului din creier în apropierea valorilor naturale. Șoarecii care au primit tratamentul pe aproape toată durata vieții adulte nu au prezentat semne evidente de toxicitate.

Bruce Yankner a subliniat însă că rezultatele obținute la șoareci trebuie confirmate prin studii pe oameni înainte ca orotatul de litiu să poată fi evaluat ca posibil tratament sau metodă de prevenție.

Orotatul de litiu urmează să fie testat la pacienții cu Alzheimer

Cercetătorii de la Johns Hopkins University intenționează să înceapă, la 1 decembrie 2026, un studiu clinic în care orotatul de litiu va fi administrat unor pacienți cu boala Alzheimer în stadiu incipient, confirmată prin teste specifice. Participanții vor primi timp de nouă săptămâni fie orotat de litiu, fie placebo, iar repartizarea va fi făcută astfel încât nici pacienții, nici medicii să nu știe cine primește suplimentul. În această etapă, cercetătorii vor urmări în primul rând dacă tratamentul este bine tolerat, dacă pacienții îl pot urma fără probleme și dacă litiul ajunge în lichidul cefalorahidian.

Durata de nouă săptămâni permite evaluarea acestor aspecte, dar este prea scurtă pentru a măsura schimbări importante ale memoriei sau ale evoluției bolii. Dacă rezultatele vor fi favorabile, următorul pas va fi testarea orotatului de litiu în studii mai ample și desfășurate pe perioade mai lungi, care să urmărească și efectele asupra funcțiilor cognitive.

Ce au arătat studiile mai vechi pe oameni

Legătura dintre litiu și demență fusese analizată la oameni și înainte, atât în studii observaționale, cât și în studii clinice de mici dimensiuni, cu rezultate neuniforme. O cercetare daneză publicată în JAMA Psychiatry în 2017 a comparat expunerea pe termen lung la litiul din apa potabilă în rândul a peste 73.000 de persoane cu demență și peste 733.000 de persoane fără acest diagnostic. În cazul celor mai mari concentrații de litiu, incidența demenței era mai redusă. Asocierea nu s-a păstrat însă la toate nivelurile de expunere, iar rezultatele puteau fi influențate și de alte diferențe dintre regiunile comparate.

Și studiile care au inclus persoane tratate cu litiu pentru tulburarea bipolară au identificat o frecvență mai scăzută a demenței în unele grupuri. Fiind cercetări observaționale, nu pot stabili însă cât din diferență se datorează litiului și cât altor particularități ale pacienților sau tratamentului.

Rezultate neconcludente asupra memoriei

În martie 2026, o echipă de cercetători de la University of Pittsburgh, SUA, a publicat în JAMA Neurology rezultatele unui studiu clinic în care 80 de persoane de peste 60 de ani, cu tulburare cognitivă ușoară, au primit doze mici de carbonat de litiu sau placebo timp de doi ani.

Rezultatele nu au demonstrat un beneficiu semnificativ statistic al litiului pentru niciunul dintre cei șase indicatori principali evaluați. Deși memoria verbală s-a deteriorat mai lent în grupul care a primit litiu, diferența nu a fost suficient de concludentă potrivit criteriilor statistice ale studiului. Nici în ceea ce privește reducerea volumului hipocampului și al cortexului nu au fost identificate diferențe semnificative între cele două grupuri.

Studiul a arătat însă că, în condiții de monitorizare medicală, dozele mici de carbonat de litiu au avut un profil de siguranță și tolerabilitate considerat acceptabil de cercetători. Autorii consideră că aceste date pot fi folosite pentru proiectarea unor studii mai mari, în special la persoane care au deja acumulări de beta-amiloid.

Bruce Yankner a precizat că echipa sa identificase carbonatul de litiu printre formele mai puțin active testate la șoareci. Orotatul de litiu rămâne, prin urmare, de evaluat separat, deoarece studiul de la Pittsburgh a folosit carbonat de litiu, în doze mult mai mari decât cele cu care orotatul a avut efect în experimentele pe animale.

Suplimentele cu litiu nu sunt autorizate în Uniunea Europeană

În Statele Unite, orotatul de litiu poate fi cumpărat ca supliment alimentar. Reglementările europene sunt însă diferite. În Uniunea Europeană, litiul nu se află printre mineralele autorizate pentru utilizarea în suplimente alimentare, potrivit legislației europene în vigoare.

Subiectul a fost reevaluat după apariția noilor cercetări privind posibila legătură dintre litiu și boala Alzheimer. Într-un răspuns publicat de Comisia Europeană pe 3 iulie 2026, se arată că EFSA a analizat datele disponibile, dar le consideră deocamdată insuficiente pentru a clasifica litiul drept nutrient esențial sau pentru a stabili un aport zilnic de referință. Autoritatea va continua să urmărească noile cercetări.

Produsele cumpărate de europeni de pe site-uri din afara UE pot ajunge totuși pe piață prin comenzi individuale. În astfel de situații, compoziția și cantitatea de litiu declarate pe etichetă nu beneficiază neapărat de aceleași verificări aplicate produselor comercializate prin canalele reglementate.

De ce litiul nu trebuie luat din proprie inițiativă

Litiul trebuie administrat cu atenție, deoarece acumularea unor cantități prea mari în organism poate duce la intoxicație. Tremorul, greața, diareea și confuzia se numără printre manifestările posibile, iar cazurile severe pot fi însoțite și de tulburări de ritm cardiac.

Riscul crește și prin interacțiunea cu unele medicamente folosite frecvent, mai ales la persoanele în vârstă. Antiinflamatoarele nesteroidiene, precum ibuprofenul, diureticele și unele antihipertensive din clasa inhibitorilor enzimei de conversie pot crește concentrația litiului din sânge.

Administrarea pe termen lung poate afecta rinichii și tiroida. Persoanele vârstnice sunt mai vulnerabile deoarece funcția renală scade odată cu vârsta, iar eliminarea litiului se face aproape în totalitate prin rinichi.

Cantitățile foarte mici testate la șoareci nu pot fi transformate într-o doză pentru uz uman printr-un simplu calcul. Studiile clinice trebuie să stabilească separat ce doză poate fi administrată în siguranță, ce formă de litiu este potrivită și ce efecte apar atunci când tratamentul este urmat o perioadă mai lungă.