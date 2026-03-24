Legăturile partidului extremist german AfD cu Rusia nasc temeri privind scurgerea de informații sensibile din UE către oamenii lui Putin

Mai mulți parlamentari germani au declarat pentru Politico că accesul AfD la o bază de date parlamentară care conține mii de documente UE, de la note informative pentru summiturile ministeriale la rezumate ale întâlnirilor confidențiale dintre ambasadori, reprezintă un risc de securitate.

Accesul partidului „Alternativa pentru Germania” (AfD) la documentele confidențiale ale UE generează îngrijorări că acestea ar putea ajunge în mâinile Moscovei, ținând cont de afinitățile grupării de extremă dreaptă, au declarat trei diplomați ai UE și patru parlamentari germani.

Cum ar funcționa lucrurile?

Deputații germani – inclusiv cei din AfD – au acces la o bază de date care conține mii de dosare ale UE.

Printre acestea se numără note confidențiale de la reuniunile ambasadorilor, în cadrul cărora diplomații blocului discută pozițiile țărilor lor cu privire la chestiuni geopolitice, cum ar fi planurile de finanțare a Ucrainei folosind activele rusești înghețate.

„Problema este că avem un partid, AfD, în privința căruia există suspiciuni justificate de scurgere de informații către China sau Rusia”, a declarat deputatul Verzilor Anton Hofreiter, președintele comisiei pentru afaceri europene a Bundestagului, citat de Politico.

Aceste suspiciuni influențează modul în care se desfășoară discuțiile sensibile, întrucât diplomații se gândesc tot mai mult la riscurile ca pozițiile lor să fie expuse.

Scandalul din jurul guvernului maghiar

Îngrijorările privind mișcările AfD nu sunt singulare.

Budapesta a fost acuzată recent în presă că ar fi transmis Moscovei informații despre discuțiile confidențiale ale liderilor UE, acuzații pe care ministrul de externe al Ungariei le-a respins.

Ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó a confirmat că îl contactează pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în timpul reuniunilor private cu UE.

Szijjarto a susținut că discuțiile cu alți parteneri țin de partea diplomației.

„Nu vorbesc doar cu ministrul rus de externe, ci și cu cei americani, turci, israelieni, sârbi și alții înainte și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a declarat luni seară Szijjártó.

„Suntem cu toții precauți”

Efecte există. Țările UE se reunesc deja în grupuri mai mici din cauza îngrijorării că țările „mai puțin loiale” divulgă informații sensibile guvernului președintelui rus Vladimir Putin, a declarat un oficial al unui guvern european, citat de Politico.

„La Bruxelles luăm toate măsurile de precauție posibile pentru a proteja întâlnirile și informațiile sensibile”, a declarat un diplomat de rang înalt al UE. Însă accesul pe care îl au deputații AfD la materialele confidențiale „lasă o breșă uriașă, în forma lui Putin, în măsurile noastre de securitate”, a spus acesta.

„Suntem cu toții precauți când vine vorba de a împărtăși informații sensibile într-un format cu 27 de state membre ale UE”, a spus un alt diplomat.

„Fie din cauza lui (liderul maghiar Viktor) Orbán, fie din cauza sistemului german, nu împărtășim liber toate informațiile așa cum am face-o printre cei mai apropiați confidenți”, a adăugat acesta.

În vreme ce îngrijorările privind AfD există, ele nu au fost ridicate la nivel oficial, au spus diplomații citați de Politico.

AfD a negat că transmite informații din sistem către Rusia sau China. „Nu comentăm acuzațiile nefondate”, a declarat un purtător de cuvânt al grupului parlamentar AfD, ca răspuns la o solicitare de comentarii.

Un sistem german

Problema – pentru unii – pare a fi sistemul german.

Spre deosebire de alte parlamente naționale, toți deputații și asistenții AfD din Bundestag au acces la EuDoX, o bază de date care conține mii de documente ale UE, de la note informative pentru summiturile ministeriale până la rezumate ale întâlnirilor confidențiale dintre ambasadori.

Sistemul a fost creat ca măsură de protecție împotriva puterii executive necontrolate, o preocupare deosebită în Germania, având în vedere trecutul său nazist.

Documentele – aproximativ 25.000 pe an – sunt introduse în sistem de o unitate specială din cadrul Bundestagului, care le primește de la guvern. Baza de date conține documente „restricționate”, cea mai mică clasificare a informațiilor confidențiale.

Unii experți spun că în baza de documente nu există nimic deosebit de sensibil. Însă șapte parlamentari germani sau asistenții acestora care utilizează baza de date au declarat pentru Politico că accesul AfD reprezintă un risc de securitate.

Nopți albe

„Legăturile aparente strânse ale AfD cu Putin, contactele dintre numeroși parlamentari ai AfD și ambasada Rusiei, deplasările lor la Moscova, preluarea discursurilor propagandistice rusești și încercările lor deliberate de a obține informații legate de securitate prin intermediul anchetelor parlamentare provoacă nopți albe tuturor celor cărora le pasă profund de securitatea țării”, a declarat Roland Theis, un parlamentar din partidul cancelarului german Friedrich Merz.

Parlamentarii se tem că AfD ar putea divulga informații ce ar putea prezenta interes pentru serviciile de informații ruse.

Printre acestea se numără informațiile guvernamentale privind sistemele locale de apărare împotriva dronelor, transporturile de arme occidentale către Ucraina și informațiile autorităților cu privire la sabotajele și activitățile hibride rusești din regiunea Mării Baltice.

Alte acuzații la adresa AfD

La sfârșitul anului trecut, parlamentarii partidului au fost acuzați că își folosesc dreptul de a adresa întrebări parlamentare pentru a culege informații pentru Kremlin, acuzații respinse de conducerea partidului.

La începutul anului 2025 însă, un fost asistent al europarlamentarului Maximilian Krah a fost condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei.

Administrația Bundestagului a luat anul trecut o serie de măsuri pentru a asigura securitatea informațiilor, printre care și interzicerea accesului unor membri ai personalului AfD în clădiri și la sistemele informatice parlamentare.