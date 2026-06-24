Legea care permite împușcarea a peste 900 de urși este constituțională. CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan

Curtea Constituțională a stabilit că legea care stabilește câți urși pot fi uciși nu încalcă legea principiul legalității, referitor la calitatea legii, dreptul la un mediu sănătos și nici prevederile care instituie obligația statului de a reface și ocroti mediul înconjurător și de a menține echilibrul ecologic.

Cu majoritate de voturi, Curtea Constituțională a decis marți că legea privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative este constituțională.

Președintele Nicușor Dan a fost cel care a criticat legea la CCR ridicând excepții de neconstituționalitate. În sesizarea transmisă CCR, șeful statului afirmă că numărul exemplarelor de urs brun care pot fi vânate pentru intervenție – 110 urși – nu este justificat, dacă nu este demonstrat faptul că populația de urs brun este „excesiv de numeroasă și că alte soluții de păstrare a echilibrului ecologic și siguranței populației nu sunt suficiente”.

Acum, Nicușor Dan mai are la dispoziție două opțiuni: să promulge legea sau să reîntoarcă proiectul pentru reexaminare în Parlament.

Ce a decis Curtea Constituțională

Curtea Constituțională a stabilit că aprobarea recoltării, pentru anii 2026 și 2027, a 859 exemplare de urs brun – ca nivel de prevenție la nivel național și de 110 exemplare – ca nivel de intervenție la nivel național, în scopul prevenirii atacurilor asupra populației umane și a pagubelor materiale cauzate de atacurile de urs, nu contravine dispozițiilor constituționale.

„Nu este nesocotit art.148 alin.(2) din Constituție, întrucât Directiva Habitate permite statelor membre ca, în anumite condiții, să acorde derogări de la interdicția capturării sau eliminării unor exemplare din speciile strict protejate la nivel european (în care este inclus și ursul brun), în funcție de specificitățile fiecărui stat, de necesitățile reale și de pericolele iminente existente în spațiul geografic al fiecăruia.

Aceste condiții vizează, printre altele, menținerea populațiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural. Or, legea criticată a fost elaborată în concordanță cu exigențele directivei, pe baza unor date științifice detaliate din care a rezultat că populația de urs brun este excesiv de numeroasă și că soluțiile alternative destinate protejării siguranței populației nu sunt suficiente”, se precizează într-un comunicat transmis marți de CCR.

Curtea explică și că nu este încălcat principiul separației puterilor în stat, natura executivă a autorității care ar urma să reglementeze în materia protecției speciilor și a habitatelor acestora nefiind instituită în mod categoric nici prin directiva menționată, nici prin jurisprudența Curții de Justiției a Uniunii.

Este aplicabil principiul suveranității legislative a Parlamentului, care, în considerarea calității sale de for legiuitor suprem are dreptul de a reglementa în orice domeniu, se mai arată în comunicatul CCR.

„Pretinsa lipsă de calitate a legii ca urmare a lipsei sancțiunii pentru interzicerea recoltării femelelor însoțite de pui cu vârsta sub 2 ani, nu a putut fi reținută, textul criticat coroborându-se cu prevederile Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006”, conchide Curtea.