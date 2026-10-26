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Economie

Legea care vrea să simplifice birocrația punând un avocat la fiecare semnătură. Patronatele cer retragerea proiectului

Dan Popa
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Proiectul ar face obligatorie redactarea de către un avocat a majorității contractelor firmelor, inclusiv a actelor adiționale și a modificărilor la Registrul Comerțului., susține Concordia, o organizație patronală de mari dimensiuni. Inițiatorii au cerut adoptarea în procedură de urgență, fără să calculeze costurile pentru companii, crede Concordia. Care sunt argumentele?