Legea care vrea să simplifice birocrația punând un avocat la fiecare semnătură. Patronatele cer retragerea proiectului

Proiectul ar face obligatorie redactarea de către un avocat a majorității contractelor firmelor, inclusiv a actelor adiționale și a modificărilor la Registrul Comerțului., susține Concordia, o organizație patronală de mari dimensiuni. Inițiatorii au cerut adoptarea în procedură de urgență, fără să calculeze costurile pentru companii, crede Concordia. Care sunt argumentele?

Confederația Patronală Concordia cere retragerea unei propuneri legislative depuse la Senat care ar obliga firmele din România să plătească un avocat ca să le redacteze contractele. Proiectul B563/2026 a ajuns să fie cunoscut în spațiul public drept „Avocat obligatoriu”. Potrivit Concordia, el nu se referă doar la tranzacțiile mari, ci și la actele de rutină din viața unei companii, cum ar fi un act adițional, o modificare la Registrul Comerțului sau un contract de leasing.

Propunerea a fost înregistrată la Senat pe 14 octombrie, iar inițiatorii au cerut să fie dezbătută și votată în procedură de urgență. Concordia spune că proiectul nu are o evaluare de impact. Nu s-a calculat cât ar costa firmele și nici câte contracte ar fi afectate, iar companiile, contabilii, juriștii și firmele de IT nu au fost consultați, deși ei sunt cei care ar suporta costurile.

Patronatul insistă și asupra unei întrebări de fond: ce problemă rezolvă regula? „Mediul de afaceri nu a semnalat o problemă care să justifice această regulă”, arată Concordia în comunicat.

Același cost pentru micro și pentru corporație

Pentru companii, proiectul ar însemna un cost nou la fiecare act semnat. Potrivit patronatului, costul ar fi același indiferent de mărimea firmei, așa că cele mai afectate ar fi tocmai firmele mici.

Oana Luca, vicepreședinte FICSIMM pentru Regiunea Nord-Vest, descrie regula drept „o taxă nouă pe fiecare act”. „Fiecare act adițional, fiecare angajare, fiecare modificare la Registrul Comerțului ar costa în plus bani care ar trebui să meargă în investiții și salarii, nu în onorarii pentru avocați. Costul ar fi același și pentru o microîntreprindere și pentru o corporație, deci lovește tocmai în cei mai mici”, a declarat ea. Luca a adăugat că IMM-urile „resimt deja din plin contracția economică”.

Răspundere penală pentru contabili și riscul de oprire a aplicațiilor AI

Concordia spune că efectele nu se opresc la costuri. Proiectul ar rezerva avocaților activități pe care astăzi le fac legal și alți profesioniști, de la contabili și juriști angajați în firme până la companiile de recuperare a creanțelor. Dacă propunerea va fi adoptată, aceștia ar putea răspunde penal.

Cel mai serios avertisment vine din zona tehnologiei. Corina Vasile, director executiv al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), spune că definiția consultanței juridice „indiferent de tehnologie” ar putea transforma într-o activitate rezervată avocaților „orice aplicație care dă un răspuns adaptat utilizatorului, de la platformele de HR și contabilitate până la asistenții AI”.

„Serviciile pot fi oprite printr-o procedură de cinci zile, iar simpla folosire a unor «expresii» poate atrage pedepse penale. Pierdem competitivitate exact într-unul dintre domeniile cu cel mai mare potențial de creștere pentru economia românească”, a declarat Vasile. Ea a spus că industria ar fi putut explica aceste riscuri „dacă am fi fost invitați la discuții înainte de depunerea proiectului”.

„Firmele nu au cerut-o”

Paul Aparaschivei, directorul executiv al Concordia, vede o contradicție între discursul oficial și conținutul proiectului. „Vorbim despre simplificare, debirocratizare, competitivitate, dar vedem o regulă care schimbă felul în care fiecare firmă din România își semnează contractele. A fost depusă fără să se calculeze cât costă și fără să fie întrebat cineva dintre cei care o vor plăti. Firmele nu au cerut-o. Când au nevoie de un avocat, îl angajează de pe piața liberă”, a spus el.

„Noi vedem că economia încetinește, iar firmele au nevoie de sprijin ca să investească, nu de încă o cheltuială în plus, impusă prin lege”, a adăugat Aparaschivei.

Concordia are trei cereri. Prima este retragerea proiectului. A doua este o consultare reală cu firmele, cu profesiile afectate și cu societatea civilă, care să stabilească dacă există o problemă și cum ar putea fi rezolvată. A treia este ca orice propunere viitoare pe acest subiect să vină cu un calcul clar al costurilor pentru companii și să nu frâneze tehnologii emergente precum inteligența artificială.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 de sectoare ale economiei. Membrii săi sunt peste 4.200 de companii, cu aproape jumătate de milion de angajați și o contribuție declarată de 30% din PIB.