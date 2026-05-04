Legea salarizării, finalizată până la sfârșitul verii. Dragoș Pîslaru: „Nu scad veniturile din zona publică”

Guvernul estimează că proiectul viitoarei legi a salarizării va fi elaborat până la data de 31 august a acestui an. Deși ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru a dat asigurări că proiectul nu va duce la scăderea veniturilor bugetarilor, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a spus că eventualele creșteri trebuie să țină seama de constrângerile bugetare pe care le va avea România în 2027.

„Este o reformă foarte importantă. Ceea ce trebuie să facem este să nu repetăm lecția primită de România când a adoptat Legea pensiilor care nu era sustenabilă, cu creșteri care nu puteau fi suportate de bugetul de stat (…) Volumul de finanțare care poate fi suportat pentru anul viitor este prins în strategia fiscal-bugetară pentru 2027. Suntem în discuții cu ministerul de resort care să fie nivelul suportabil, predictibil care să nu inducă riscuri pentru 2027”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul de Finanțe a amintit că în 2027 nu vor mai veni granturi din PNRR, iar volumul de finanțare pe fonduri europene se va reduce, asta în condițiile în care România va trebui să-și reducă deficitul la 5,1% din PIB.

Inițial, Nazare a refuzat să indice suma care va fi alocată în plus pentru salariile angajaților statului, însă la insistențele jurnaliștilor a menționat o sumă în intervalul 5-10 miliarde de lei.

„Nu scad veniturile salariale din zona publică, asta vă pot confirma”, a precizat, la rândul său, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

„Există un scenariu de lucru, în acest moment, care va putea intra în consultări cu sindicatele, cu familiile ocupaţionale, după ce avem confirmarea de la Ministerul de Finanţe pe ce anvelopă financiară putem sta. Dar altfel, cu voinţă politică şi cu aşezarea în spatele acestei reforme, nu există vreo problemă să nu o putem adopta până în termenul de 31 august”, a afirmat Dragoş Pîslaru, luni seară, într-un briefing susţinut la finalul şedinţei de Guvern.