Legi esențiale pentru PNRR și SAFE, adoptate cu scandal de deputați. AUR și SOS au votat împotriva unor proiecte

La primul vot în plen din sesiunea extraordinară, deputații și-au atacat adversarii politici, s-au huiduit, dar în cele din urmă majoritatea a votat legile necesare PNRR, SAFE sau pentru reducerea reducerea prețului motorinei. Parlamentarii AUR și SOS au votat împotriva actului normativ privind prima tranșă de împrumut pentru programul SAFE, privind investițiile în apărare, precum și a proiectului privind decarbonizarea sectorului încălzire răcire, necesar PNRR.

În total, deputații au adoptat șapte legi. Cinci dintre ele erau esențiale pentru PNRR și programul SAFE, una viza reducerea accizei la motorină, iar ultima TVA-ul pentru locuințe.

Ce legi au fost votate în Camera Deputaților:

Reforma ANI a fost adoptată de Camera Deputaților cu cu 222 de voturi „pentru”, 2 „împotrivă” și 59 de abțineri, din care 43 de la AUR . Doi deputați nu au votat. Legea-jalon PNRR valorează 770 de milioane de euro și mai trebuie să fie votată de Senat.

Codul Urbanismului, de asemenea jalon în PNRR în valoare de aproape un miliard de euro, a fost adoptat cu 236 de voturi „pentru”, 4 „împotrivă”, 51 de abțineri și 2 „nu votez”. Abținerile au venit de la AUR. Urmează la legea să se întoarcă la Senat, pentru modificări.

Decarbonizarea sectorului încălzire-răcire, jalonul pentru care România s-a angajat că reduce emisiile în sectorul de încălzire şi răcire, prin utilizarea surselor regenerabile de energie a fost adoptat cu 210 voturi „pentru”. 67 de parlamentari au votat împotrivă, majoritatea de la AUR, și SOS. Legea mai trebuie să fie adoptată de Senat pentru a nu pierde 972 de milioane de euro.

Proiectul de lege care deblochează prima tranșă de împrumut din SAFE a trecut cu 198 de voturi „pentru”, 58 „împotrivă”, 14 abțineri. Împotrivă au votat 41 de deputați AUR și 11 de la AOS, unul de la UPR și patru neafiliați. Un deputat a ales să nu voteze. Camera decizională în acest caz este Senatul.

Proiectul de lege care prevede că angajații ANAF și cei de la Vamă care depășesc planul de colectare sau descoperă fraude majore vor primi bonusuri a trecut cu 208 de voturi „pentru”, 20 de voturi „împotrivă” și 60 de abțineri. Abținerile au venit de la AUR și UPR. Jalonul valorează 770 de milioane de euro, iar Camera Deputaților a fost decizională. Mai e nevoie ca legea să fie promulgată de președintele Nicușor Dan.

Deputații au aprobat și legea care introduce reducerea dinamică a accizelor pentru combustibil, astfel încât prețul de la pompă să nu depășească 10 lei. Pentru au votat 293, doi deputați s-au abținut și niciunul nu a votat împotrivă. Și în acest caz, Camera Deputaților a fost decizională, iar pentru a intra în vigoare, legea mai trebuie să fie promulgată.

De asemenea, a fost aprobată, cu largă majoritate de voturi, 287 de voturi pentru., un vot împotrivă și două abțineri, legea care prelungește termenul până la care pot fi cumpărate locuințe cu TVA 9% până la 31 octombrie pentru persoanele care au fost afectate de atacul cibernetic de la ANCPI.

Scandal pe deblocarea angajărilor din sănătate

Dezbaterea pe proiectul lege în care PSD a introdus un amendament prin care se deblochează aproximativ 10 mii de posturi în sistemul medical a fost marcată de atacuri la adresa premierului Bolojan.

Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, care este deputatul care a propus amendamentul, a prezentat un grup de asistente, infirmiere și medici, care au asistat la ședința de plen.

Ei afișau pancarte pe care scria „demnitate”, „siguranță”, „respect” sau „grijă pentru oameni” și au fost aplaudați de deputații prezenți în sală.

„Au venit aici ca să vedeți că există. Croitorașul cel Viteaz a tăiat până nu mai are ce tăia. A început să peticească”, a spus Rogobete la începutul discursului.

Deputat USR: „Rafila și Rogobete, groparii Sănătății”

Cezar Drăgoescu, deputat USR, le-a reproșat lui Alexandru Rafila și lui Alexandru Rogobete că deși au condus ministerul Sănătății nu au făcut nimic în legătură cu posturile blocate:

„Țin să le aduc aminte atât domnului ministru Rogobete, cât și domnului ministru Rafila că ei sunt groparii sănătății în România. Ați avut 14 ani ministerul Sănătății, cei de la PSD. Nu ați făcut absolut nimic. Ciolacu, Rafila, Rogobete ca secretar de stat în 2023 ați blocat angajările în sănătate”.

În replică, Rogobete a amintit că în ședința de Guvern de ieri a fost adoptat un memorandum care debloca 6.850 de posturi în mai multe spitale.

„Ați dat un memorandum în care… vedeți că la Constanța aveți doar 65 de posturi. Apărarea, vedeți că e războiul la graniță și aveți doar patru posturi aprobate prin memorandum. Trebuie să votați acest amendament ca spitalele să-și poată ocupa posturile în funcție de nevoi”, a reproșat fostul ministru.

Apoi, Alexandru Rafila a spus: „colegii de la partidul de extremă stângă, USR, dezinformează, calomniază”.

„Ordonanța 13 vă bântuie”

Legea privind reforma ANI, jalon cheie în PNRR a generat din nou certuri între PSD și USR.

Radu Marinescu, fost ministru al Justiției în Guvernul Bolojan a spus de la tribuna Camerei Deputaților că PSD „a propus amendamente prin care a reintrodus transparența” când vine vorba de declarațiile de avere și interese.

„Proiectul pe care l-am lăsat în minister a fost modificat pe întuneric. Lumina a fost aprinsă în Parlament”.

Gabriel Andronache, liderul grupului deputaților PNL, i-a reproșat lui Marinescu că „ce ar trebui să precizăm, pentru că se vorbea despre aprins lumina, acest proiect a fost elaborat în ministerul de Justiție și ținut la sertar. Ar fi trebuit ca de mult să dezbatem și să adoptăm acest proiect”.

La rândul lui, Alexandru Dimitriu a spus că fostul ministru „a stat ascuns în minister și n-a făcut nimic doi ani de zile, când putea foarte bine să trimită această lege și să fie dezbătută pe îndelete”.

„Ordonanța 13 vă bântuie. Și pe dumneavoastră, și pe președintele dumneavoastră Grindeanu”, a adăugat Dimitriu.

În replică, Marinescu l-a întrebat pe Dimitriu de ce „ați tăiat transparența”, făcând referire la faptul că după dezbaterile din Guvern, după demisia miniștrilor PSD, proiectul elaborat, care a ajuns în Parlament nu prevedea obligativitatea publicării declarațiilor de avere și de interese.

„Vorbiți despre Ordonanța 13? Când ați comis prin proiectul respectiv o Ordonanță 13? Până unde merge ipocrizia?”, a mai spus Marinescu.

Contre între deputații AUR și ministrul Apărării

A existat un conflict între AUR și ministrul Apărării Radu Miruță și în timpul dezbaterii pe proiectul de lege care deblochează prima tranșă de împrumut din SAFE.

Dumitru Coarnă, deputat neafiliat, care a fost ales pe listele S.O.S România,a declarat de la tribună că nu va vota proiectul.

„Acest program nu reprezintă interesul militar al României și nu reprezintă o utilitate pe care Armata Română să o folosească de îndată”, a spus el.

Mihai Fifor de la PSD s-a întrebat de ce trebuie ca „mereu să venim noi să curățăm după PNL și USR”.

„România are nevoie de SAFE. Ceea ce e cu adevărat grav este că astăzi suntem chemați să votăm o inițiativă legislativă, nu un proiect de lege al Guvernului. Nu a avut nimeni curajul să-i spună lui Ilie Bolojan că ceea ce face e o uriașă bătaie de joc?”.

Florin Cornel Popovici de la AUR a spus că „ni se cere să semnăm un cec în alb, de 16,68 de miliarde de euro”.

La pupitru a urmat ministrul Apărării Radu Miruță care a spus că AUR arată cât de pro-rus este:

„Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs astăzi și să arate cât de pro-rus este, decât să voteze împotriva apărării României, astăzi, de ziua Imnului Național”.

Apoi, a explicat că se aștepta ca parlamentarii să voteze împotrivă, și a inclus în bugetul național banii pentru toate proiectele care țin de SAFE „pentru a ne asigura că vom avea bani pentru înzestrare chiar dacă acest proiect va pica”.