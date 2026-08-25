Letonia interzice cărți, îmbrăcăminte și alte bunuri din Rusia și Belarus

Letonia va impune o interdicție la importul unei serii de bunuri din Rusia și Belarus, care va intra în vigoare la 1 septembrie.

După ce parlamentul a aprobat interdicția la import în iulie, guvernul a stabilit acum data intrării sale în vigoare și a finalizat lista grupurilor de produse afectate, a anunțat marți Ministerul de Externe, conform DPA și Agerpres.

Interdicția acoperă cărți, ziare și alte materiale tipărite, îmbrăcăminte și alte produse textile, încălțăminte, jucării, jocuri și echipamente sportive.

În viitor, importul acestor articole în statele baltice membre ale UE și NATO nu va mai fi permis, nici măcar din țări terțe.

Ministerul de Externe a declarat că măsura vizează protejarea intereselor de securitate ale Letoniei. De asemenea, aceasta are ca scop reducerea veniturilor din exporturi din Rusia și Belarus și restricționarea importului de materiale de propagandă rusești.

“Šādas “jaukas” mugursomas tirgo!” Pircējus pārsteidz Krievijā ražota propagandas skolas soma, ko var nopirkt tepat, Latvijā https://t.co/ytklMvGRiF — LA.LV (@LA_lv) August 25, 2026

Letonia, care se învecinează la est cu Rusia și aliatul acesteia, Belarus, găzduiește o minoritate etnică rusă semnificativă.

Guvernul de la Riga este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Ucrainei în apărarea acesteia împotriva agresiunii continue a Rusiei.

Letonia a impus mai multe restricții naționale la importul de mărfuri din Rusia și Belarus, pe lângă sancțiunile UE de la începutul războiului, acum patru ani și jumătate.

Valoarea importurilor a scăzut cu 91% din 2022, de la 2,13 miliarde de euro la 193 de milioane de euro anul trecut. Numele companiilor care continuă să facă comerț cu Rusia și Belarus sunt listate într-un registru accesibil publicului.