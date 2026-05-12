Leul este în continuare supraevaluat, inclusiv după deprecierea recentă. BNR a arătat mai multă flexibilitate decât de obicei

Creșterea recentă a cursului de schimb, pe fundalul instabilității politice, a redus din supraevaluarea leului, dar aceasta încă se păstrează, arată o analiză a Băncii Comerciale Române, care și-a majorat prognoza privind nivelul EUR/RON.

Analiștii observă și o schimbare de atitudine a BNR, care în fața presiunii valutare a ales să lase cursul să crească și să mențină astfel dobânzile în piață.

Deprecierea leului aduce deja o inflație mai mare și o creștere a datoriei publice în valută.

Cursul de schimb a spart pragul de 5,1 lei/euro, menținut de BNR aproape un an, după ce PSD a ieșit de la guvernare și a inițiat o moțiune de cenzură împreună cu AUR. Cursul a atins un nou maxim istoric de aproape 5,3 lei/euro, dar s-a stabilizat ulterior la 5,22-5,23 lei euro.

