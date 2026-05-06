Cu leul la minime istorice, fără guvern și cu ratingul în cumpănă – România are câteva săptămâni să se salveze, arată o analiză a BCR

Guvernul a căzut marți, leul se tranzacționează la minime istorice, următoarea revizuire a ratingului este programată pentru 31 iulie de către Fitch, iar analiștii BCR avertizează că prețurile ar putea crește până la 8%

România intră într-un nou impas politic după votul de neîncredere de marți. BCR explică de ce piețele sunt îngrijorate, ce face BNR și când s-ar putea stabiliza situația.

Ce s-a întâmplat, pe scurt

Marți, Parlamentul României a votat împotriva guvernului minoritar — un rezultat anticipat de toată lumea, dar care a produs oricum efecte imediate pe piețele financiare. Leul a atins un minim istoric față de euro, iar obligațiunile de stat românești s-au depreciat.

Acum urmează o perioadă de negocieri politice. Președintele Nicușor Dan trebuie să invite partidele la discuții și să desemneze un nou premier. Problema: relațiile dintre principalele partide sunt foarte tensionate în acest moment.

De ce e complicat

PNL și USR au decis intern că nu vor mai guverna împreună cu PSD. Cum orice majoritate stabilă necesită combinarea unor forțe mari, blocajul politic ar putea dura mai mult decât spera piețele.

Cronologia crizei

Ce înseamnă toate astea pentru tine? Întrebări frecvente

De ce a slăbit leul?

Incertitudinea politică îi face pe investitori nervoși. Când nu știu ce guvern va urma și ce politici va aplica, preferă să vândă active românești și să cumpere euro sau alte monede mai sigure. Cererea mai mare de euro face ca leul să valoreze mai puțin.

Prețurile vor crește?

Probabil da. Un leu mai slab înseamnă că importurile costă mai mult – de la combustibil la electronice. BCR și-a revizuit prognoza de inflație pentru 2026 la 8%, față de estimarea anterioară.

Va scumpi BNR creditele?

Cel puțin în următoarele 4 trimestre BNR va menține rata dobânzii neschimbată, spune BCR. Dar banca centrală ar putea limita lichiditatea din piață pentru a opri deprecierea leului – o metodă mai subtilă de a apăra moneda.

Cum rămâne cu fondurile europene?

România mai are reforme de aplicat pentru a accesa bani din PNRR (Planul de Redresare și Reziliență). Dacă instabilitatea politică blochează aceste reforme, fondurile sunt în pericol – ceea ce ar agrava și mai mult situația bugetară.

Riscăm să pierdem ratingul investițional?

Este un risc real. Toate cele trei mari agenții de rating (Fitch, Moody’s, S&P) au România cu perspectivă negativă, la limita minimă a ratingului „bun”. Fitch decide pe 31 iulie. O retrogradare ar scumpi considerabil împrumuturile statului.

Ce pare să creadă piața

Deși situația pare gravă, analiștii BCR observă un semnal oarecum liniștitor: randamentele obligațiunilor de stat românești s-au stabilizat imediat după votul de marți. Asta sugerează că investitorii speră la o rezolvare relativ rapidă a crizei.

Piețele nu sunt în panică – sunt în așteptare. Miza e dacă partidele politice vor dovedi că pot forma un guvern stabil pro-european înainte ca răbdarea investitorilor să se epuizeze.

Există o marjă de manevră bugetară: primele trei luni ale anului au mers mai bine decât se temeau unii, oferind puțin spațiu pentru a atinge ținta de deficit de 6,2% din PIB. Dar aceasta e o pernă subțire, nu o soluție.

Contextul regional: nu doar România

Săptămâna aceasta, mai multe bănci centrale din regiune își anunță deciziile de politică monetară – Polonia, Serbia și Cehia astăzi și mâine. Piețele valutare din regiune sunt în general stabile, cu o singură excepție vizibilă: România.

De urmărit

Pe 15 mai, BNR publică Raportul asupra inflației și anunță decizia de dobândă. Acesta va fi primul semnal oficial al băncii centrale despre cum vede criza și ce urmează.

Concluzie: un echilibru fragil

România se află într-un moment dificil, dar nu fără ieșire. Scenariul de bază al analiștilor BCR este că se va forma un guvern pro-european, că BNR va gestiona presiunile valutare fără să recurgă la creșteri de dobândă și că deficitul bugetar va fi ținut sub control.

Riscul real este de durată: cu cât negocierile politice se prelungesc, cu atât cresc șansele ca investitorii să piardă răbdarea, leul să continue să se deprecieze și ratingul de credit să fie retrogradat. Calendarul politic din săptămânile imediat următoare va conta enorm.

Ce poți face tu

Dacă ai economii în lei și te îngrijorează deprecierea, discută cu banca ta despre opțiuni de diversificare. Dacă ai rate în euro și venituri în lei, fii atent la evoluția cursului. Deciziile financiare importante – imobiliare, credite mari – merită amânate până când imaginea politică devine mai clară.