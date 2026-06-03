Lia Olguța Vasilescu critică noua lege a salarizării: „Mie nu îmi convine să cresc cu peste 2 milioane de euro salariile în Primăria Craiova”

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a cerut „corectarea” mai multor aspecte din proiectul legii salarizării. „Cresc foarte mult salariile angajaților din administrația publică locală, în ciuda faptului că noi nu ne-am dorit acest lucru”, a declarat ea miercuri, după discuțiile purtate, în calitate de președintă a Asociației Municipiilor, cu ministrul interimar al Muncii.

„Mie nu îmi convine, ca primar, să cresc cu peste 2 milioane de euro salariile în Primăria Craiova, în condițiile în care până acum ni s-a spus că trebuie să strângem cureaua”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu în cadrul unor declarații de presă.

Ea a precizat că i-a cerut ministrului Dragoș Pîslaru „reintroducerea frânei în salarizarea din administrația publică locală”.

„Ca să fiu mai exactă, până acum, prin legea trecută, prin legea salarizării, nu se putea ca un funcționar dintr-o primărie, de exemplu, sau dintr-un consiliu județean să depășească salariul viceprimarului sau al vicepreședintelui de consiliu județean. Acest lucru a funcționat foarte bine, pentru că, indiferent cât s-ar fi dus sporurile de mult, să zicem, exista această frână”, a explicat primarul Craiovei.

Social-democrata a spus că noul proiect prevede eliminarea acestei frâne.

„Ei bine, acum, pe noua variantă, dispare această frână, în condițiile în care, dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari și crește la angajați, o să ne trezim iar în situația pe care am avut-o în 2017, că peste jumătate din angajații dintr-o primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului, or exact asta s-a încercat să se corecteze prin legea salarizării, așa cum s-a făcut ea în anul 2017”, a adăugat Vasilescu.

„Este clar că e o neregulă în această lege”

Lia Olguța Vasilescu consideră că „este clar că e o neregulă în această lege a salarizării”, pe care a cerut-o corectată.

„Pe calculele noastre, cresc foarte mult salariile angajaților din administrația publică locală, în ciuda faptului că noi nu ne-am dorit acest lucru. O să vă dau calculul pe care îl am de la Primăria Craiova, de exemplu, până acum cheltuielile cu salarizarea au fost 53.000.400 milioane, acum se duc la 66.750.000, asta înseamnă o creștere de 13 milioane, peste 2 milioane de euro, pe care ar trebui să îi plătim în plus pentru salariile angajaților, în condițiile în care venitul salarial al primarului scade cu 500 de lei”, a mai declarat președinta Asociației Municipiilor.