Lia Olguța Vasilescu spune că Ilie Bolojan „trebuie să plece” dacă legea pensiilor magistraților nu va fi adoptată la timp: „Nu guvernarea e defectă”, ci „capul acestei guvernări”

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă PSD, susține că actuala guvernare se confruntă cu „un blocaj” din cauza premierului Ilie Bolojan și că social-democrații nu vor rămâne „în această coaliție dacă nu se ține cont chiar de nimic”.

„Este un blocaj al unui om, nu are legătură cu partidele”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, marți, la Gândul, răspunzând afirmativ când a fost întrebată dacă se referă la liderul PNL: „Cu siguranță, da”.

Ea a spus că PSD nu va fi de acord cu adoptarea niciunui pachet pe administrația publică locală „dacă nu este în același pachet cu administrația publică centrală și cu reformele economice pe care noi le-am propus”.

„Ei trebuie să înțeleagă că noi nu rămânem în această coaliție dacă nu se ține cont chiar de nimic. Că pachetul de administrație publică locală la ora actuală este blocat, este blocat pentru că trebuie să treacă și măsurile de reformă economică și trebuie să treacă și măsurile de reformă a administrației centrale. Adică sunt condiții peste care noi nu trecem”, a continuat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Vicepreședinta PSD nu exclude o moțiune împotriva premierului

Lia Olguța Vasilescu, care susține că Ilie Bolojan nu se consultă „aproape niciodată” cu PSD, a spus actualul premier va trebui „să plece” dacă legea pensiilor magistraților nu va fi adoptată până la termenul-limită al jalonului din PNRR, 28 noiembrie, când România riscă să piardă 231 de milioane de euro din plan.

„Decizia noastră astăzi a fost aceea de a-i transmite premierului Bolojan că, dacă se încăpățânează să meargă la fel, cu aceeași lege care a fost deja declarată neconstituțională și care știm că va fi declarată neconstituțională, și nu acceptă o altă formă de lege, atunci trebuie să își asume din punct de vedere politic acest lucru (…) și să plece (…). Dacă până la data de 28 noiembrie, când este acel termen care ne face să pierdem fonduri europene, această lege nu trece, automat cineva trebuie să își asume politic acest eșec, că s-au pierdut fondurile europene”, a declarat ea.

Întrebată dacă va iniția PSD o moțiune de cenzură, social-democrata a răspuns: „Probabil că da, deși nu cred că este cazul să ajungem acolo. Cred că poate să își dea demisia, dar poate n-ajungem în situația asta, poate trece legea sub forma pe care o dorește dumnealui. Poate că acum, luând avizul CSM, poate trece legea la Curtea Constituțională”.

Vicepreședinta PSD a spus că „nu guvernarea e defectă”. Când a fost întrebată cine este „defect”, ea a răspuns: „Capul acestei guvernări”.

Totodată, ea a afirmat că „USR este pro Bolojan de fiecare dată, în fiecare discuție”.

Întrebată dacă este de părere că „ar schimba lucrurile în bine un alt premier”, Lia Olguța Vasilescu a spus: „Eu zic că da. Eu zic că are șanse și Ilie Bolojan dacă până la urmă înțelege că este într-o coaliție, nu este la Oradea cu consiliu local majoritar PNL, și că în această coaliție deciziile se iau la masă, se respectă”.