Libanul a decis abolirea pedepsei cu moartea, o premieră în Orientul Mijlociu

Parlamentul libanez a votat marți pentru abolirea pedepsei cu moartea, o premieră în Orientul Mijlociu, într-o decizie descrisă drept „istorică” de ministrul justiției, Adel Nassar.

O premieră în Orientul Mijlociu: parlamentul libanez a votat marți pentru abolirea pedepsei cu moartea. Țara nu mai efectuase nicio execuție din 2004, relatează France 24, citat de Rador Radio România.

„Proiectul de lege privind abolirea pedepsei cu moartea în Liban a fost aprobat”, a anunțat biroul președintelui Parlamentului.

Textul specifică faptul că infracțiunile comise înainte de intrarea în vigoare a legii vor fi pedepsite cu închisoare pe viață.

Ministrul Justiției a salutat decizia drept „istorică”, subliniind că, datorită acestui vot, Beirutului nu i se vor mai refuza cererile de extrădare pentru suspecții din țările în care pedeapsa cu moartea a fost abolită.

„Acesta este un pas monumental pentru drepturile omului în țară, o ruptură clară cu o sentință crudă și arbitrară care nu ar fi trebuit niciodată să fie pronunțată”, a declarat Ramzi Kaiss, cercetător în cadrul ONG-ului pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW).

Votul pentru abolirea pedepsei cu moartea face parte dintr-o serie de proiecte de lege discutate în timpul sesiunii parlamentare, inclusiv o lege de amnistie generală, o problemă care persistă de mai mulţi ani.