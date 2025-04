Liberalii câștigă dramatic alegerile din Canada, un rezultat influențat decisiv de Trump: „Vechea noastră relație cu SUA s-a terminat”

Rezultatul scrutinului federal de luni a confirmat o revenire spectaculoasă a liberalilor, care în ianuarie aveau nu mai puțin de 20 de puncte procentuale în urma conservatorilor, înainte ca fostul premier Justin Trudeau să anunțe că demisionează și Donald Trump să înceapă să amenințe cu taxele vamale și cu anexarea Canadei, scrie Reuters.

Liberalii premierului canadian Mark Carney au câștigat alegerile de luni și vor forma guvernul, deși nu vor avea majoritatea pe care și-ar fi dorit-o, pentru a negocia taxele comerciale cu președintele american Donald Trump.

Liberalii s-au impus sau erau în frunte în 167 de circumscripții electorale, urmați de conservatori care au câștigat în 145 de circumscripții, voturile fiind încă numărate.

Partidul lui Carney avea nevoie să câștige 172 din cele 343 de locuri ale Camerei Comunelor pentru o majoritate care să îi permită să guverneze fără sprijinul unui partid mai mic.

Chiar și așa, premierul a salutat victoria care până acum câteva luni părea imposibilă și care aduce partidului un al patrulea mandat consecutiv, după nouă ani de guvernare liberală sub predecesorul său, Justin Trudeau.

„Vechea noastră relație cu Statele Unite, o relație bazată pe o integrare în continuă creștere, a luat sfârșit”, a declarat Carney într-un discurs de victorie la Ottawa.

„Sistemul de comerț global deschis ancorat de Statele Unite, un sistem pe care Canada s-a bazat de la Al Doilea Război Mondial, un sistem care, deși nu este perfect, a contribuit la prosperitatea țării noastre timp de decenii, s-a încheiat”.

„Acestea sunt tragedii, dar reprezintă, de asemenea, noua noastră realitate”, a spus el.

Carney a spus că următoarele luni vor fi dificile și vor necesita sacrificii.

„Oricine, dar nu conservator“

Shachi Kurl, președinte al Institutului Angus Reid, o firmă de sondaje, a declarat pentru Reuters că victoria liberalilor a depins de trei factori.

„A fost factorul «oricine, dar nu conservator», a fost factorul tarifar Trump și apoi a fost plecarea lui Trudeau, care a permis multor alegători de centru-stânga și alegătorilor liberali tradiționali să revină în partid”, a spus Kurl, referindu-se la demisia fostului prim-ministru, a cărui popularitate scăzuse semnificativ.

Carney a promis o abordare dură față de Washington cu privire la taxele vamale și a declarat că Canada va trebui să cheltuiască miliarde pentru a-și reduce dependența de SUA.

Rămâne de văzut ce va reușit Carney să facă. Guvernele minoritare din Canada, scrie Reuters, durează rareori mai mult de 2 ani și jumătate.

Liderul conservator Pierre Poilievre și-a recunoscut înfrângerea și a asigurat că partidul său va cere socoteală guvernului.

Evoluția sondajelor de opinie arată cum au revenit liberalii (cu roșu) înainte de alegeri. Sursa: sondaje de opinie/CBC.ca

„America vrea pământul nostru, resursele noastre, apa noastră, țara noastră”, a spus Carney. „Acestea nu sunt amenințări deșarte. Președintele Trump încearcă să ne distrugă, astfel încât America să ne poată deține. Asta nu se va întâmpla niciodată”, a spus el.

Un val de patriotism

Amenințările lui Trump au stârnit un val de patriotism care a sporit sprijinul pentru Carney, un nou venit în politică care a condus anterior două bănci centrale din statele G7.

Trump a reapărut ca factor de campanie săptămâna trecută, declarând că ar putea crește o taxă vamală de 25% pentru mașinile fabricate în Canada, deoarece SUA nu le dorește. El a declarat anterior că ar putea folosi „forța economică” pentru a face din Canada al 51-lea stat.

Carney a subliniat că experiența sa în gestionarea problemelor economice îi oferă abilitățile de a negocia cu Trump, în timp ce Poilievre a exploatat preocupările legate de costul vieții, criminalitate și criza imobiliară.

Într-o postare pe social media, luni, Trump și-a reiterat apelul ca Canada să devină cel de-al 51-lea stat.

„Mult noroc Marelui popor al Canadei”, a spus el.

„Alegeți omul care are puterea și înțelepciunea de a vă reduce impozitele la jumătate, de a vă crește puterea militară, gratuit, la cel mai înalt nivel din lume, de a vă mări de patru ori industriile autoturismelor, oțelului, aluminiului, cherestelei, energiei și toate celelalte, CU ZERO TARIFE SAU IEfectul TrumpMPOZITE, dacă Canada devine al 51-lea stat al Statelor Unite ale Americii. Gata cu linia trasată artificial cu mulți ani în urmă”, a spus el.

Efectul Trump

Tensiunile cu SUA au făcut ca susținătorii a două partide mai mici, Noul Partid Democrat (NDP), de stânga, și separatistul Bloc Quebecois, să voteze pentru liberali. Liderul NDP, Jagmeet Singh, și-a recunoscut înfrângerea în propriul district și a declarat că intenționează să demisioneze din funcția de lider al partidului.

Conservatorii păreau pe cale să câștige în zona Toronto, pentru a împiedica un guvern liberal majoritar, dar Poilievre era în urmă în propriul său district din zona Ottawa, voturile fiind încă numărate.

„Nu am trecut încă linia de sosire”, le-a spus Poilievre susținătorilor săi din Ottawa.

„Știm că este nevoie de schimbare, dar schimbarea este greu de obținut. Este nevoie de timp”, a adăugat el.

Cine este Mark Carney

Carney, în vârstă de 60 de ani, nu a deținut până de curând o funcție publică, ceea ce în vremuri normale i-ar fi subminat candidatura în Canada.

Însă o carieră bancară de profil înalt a jucat în avantajul său, liderul liberal susținând că este singura persoană pregătită să negocieze cu Trump.

Vorbind pe un ton monoton, Carney a desfășurat o campanie discretă și s-a ferit de gafe majore.

„Spre deosebire de Pierre Poilievre, eu am mai gestionat bugete. Am mai gestionat economii. Am mai gestionat crize. Acesta este momentul pentru experiență, nu pentru experimente”, a declarat el săptămâna trecută.

Carney a fost ales lider al partidului în luna martie, înlocuindu-l pe fostul prim-ministru Justin Trudeau, care a demisionat pe fondul scăderii de popularitate după aproape un deceniu în funcție.

El a eliminat rapid o taxă nepopulară pe carbon pentru consumatori și măsuri fiscale privind câștigurile de capital, apoi a convocat alegeri, subliniind necesitatea de a-l înfrunta pe Trump.