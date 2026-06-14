Liberalul Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan. „Îmi doresc un Guvern politic”

Nicușor Dan l-a desemnat duminică dimineață pe Adrian Veșteea, președintele CJ Brașov din partea PNL, să formeze Guvernul, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.

Nicușor Dan a afirmat că Adrian Veştea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, un preşedinte de consiliu judeţean de succes și ministru de succes.

Preșeidntle a mai spus că Veştea este o pesoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare, iar exemplul folosit de el a fost Aeroportul din Braşov.

„Știu care sunt așteptările oamenilor și problemele cu care se confruntă. Vin după 30 de ani în Partidul Național Liberal”, a declarat Adrian Veștea de la Cotroceni, la scurt timp după anunțul lui Nicușor Dan.

Îmi doresc un guvern politic, care să îşi asume reforme reale. Și România să își mențină direcția pro-occidentală. Adrian Veștea

Anunțul lui Veștea este la polul opus față de strategia lui Eugen Tomac, care spunea că își dorește un guvern „tehnic”, format din tehnocrați. Acum, Adrian Veștea, lider din PNL și președintele Consiliului Județean Brașov, a spus direct că dorește un guvern politic.