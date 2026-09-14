„Liceu de top, caut profesori. Ofer 20 de lei pe oră”. Colegiul „Gheorghe Lazăr” din București nu găsește profesor de germană

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, unul dintre liceele la care se intră cu medii foarte mari, caută încă, după începerea anului școlar, un profesor care să preia zece ore de limba germană pe săptămână. Directoarea Ionela Neagoe spune că oferta este prea puțin atrăgătoare: aproximativ 20-25 de lei net pentru o oră de curs și un program împărțit în două zile pe săptămână. Situația liceului bucureștean nu e singulară și arată că lipsa profesorilor calificați nu mai este doar o problemă a școlilor izolate sau a disciplinelor rare.

Anul școlar a început, elevii sunt în clase, dar zece ore de limba germană pe săptămână încă trebuie preluate de un profesor. Nu este vorba despre o școală mică dintr-o localitate izolată.

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” este unul dintre liceele foarte căutate din București, iar elevii admiși au medii apropiate de 10. Reputația liceului nu poate compensa însă oferta financiară făcută profesorului care ar accepta orele rămase libere.

„Trebuie să fie cineva dispus să ia zece ore în regim de plată cu ora, cu aproximativ 20-25 de lei pe oră. Ar însemna să vină două zile pe săptămână, câte cinci ore”, explică profesoara Ionela Neagoe, directoarea liceului.

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