Liderii europeni și premierul canadian, front comun în fața agresiunii ruse, la Kiev. Noi sancțiuni pentru Moscova și ajutor financiar pentru Ucraina

Europa trebuie să sprijine Ucraina mai mult ca oricând, a declarat luni șeful politicii externe a UE, Kaja Kallas, în timp ce blocul a convenit să impună mai multe sancțiuni împotriva Rusiei înainte de o serie de reuniuni la Bruxelles, Kiev și Washington în această săptămână, scrie Reuters. Mai mulți lideri internaționali participă fizic la un summit organizat în capitala ucraineană, în semn de solidaritate cu țara invadată de armata lui Vladimir Putin.

Oficialii europeni au fost lăsați pe dinafară de deciziile președintelui american Donald Trump de a purta discuții cu Rusia – respingând atât Kievul, cât și Europa.

„Trebuie să sprijinim Ucraina acum, mai mult ca oricând”, a declarat șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe din UE la Bruxelles.

Cel de-al 16-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, asupra căruia miniștrii au convenit luni, include o interdicție privind importurile de aluminiu și vânzările de console de jocuri, precum și listarea proprietarilor și operatorilor a 74 de nave din așa-numita flotă fantomă, utilizate pentru a eluda sancțiunile.

Mai mulți lideri și miniștri ai UE se află luni la Kiev pentru a-și marca sprijinul pentru Ucraina la trei ani de la desclanșarea invaziei Rusiei, în timp ce liderii Franței și Marii Britanii se vor deplasa în Statele Unite pentru a se întâlni cu liderul de la Casa Albă.

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.



We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.



In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.



It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6